"VAL", el conmovedor documental sobre Val Kilmer

martes, 26 de abril de 2022, 12:52 h (CET) Filmin y Elastica distribuyen en España, tras el éxito de proyectos anteriores como "Drive My Car" o "Annette", el documental "VAL", que se estrenará el próximo 20 de mayo simultáneamente en cines seleccionados y en Filmin.

La película recorre la vida del actor Val Kilmer, estrella del cine y un icono de los años 80 y 90 gracias a películas como "Top Gun", "The Doors", "Batman Forever" o "Heat", por poner solo unos cuantos ejemplos. Lo hace a través de un material único: cientos de horas de filmaciones domésticas que el propio Kilmer ha grabado a lo largo de su vida, y en las que podemos ver los esfuerzos artísticos de toda una vida, su relación con sus familiares, la trágica muerte de su hermano pequeño Wesley en 1977 y su búsqueda incesante de la verdad a través del arte de la interpretación.



Mientras prepara los ensayos para una obra de teatro sobre Mark Twain que él mismo dirige e interpreta, a Kilmer le diagnostican un cáncer de garganta, que a pesar de estar actualmente en remisión, le ha obligado a someterse a una traqueotomía que ha afectado a su capacidad de hablar.

En la película, el actor reflexiona sobre su enfermedad y cómo le ha cambiado la vida. Pero solo es un episodio más de una vida fascinante, ilustrada con imágenes inéditas tomadas por su protagonista, en lo que supone un acceso privilegiado y poco habitual a la intimidad de un artista.

VAL País y año de producción: Estados Unidos, 2021.

Duración: 109 minutos.

Dirección y Montaje: Ting Poo y Leo Scott.

Fotografía: Val Kilmer.

Música: Garth Stevenson.

