En el puente de mayo, XXIII Edición del Mercado Medieval de Tamajón

lunes, 25 de abril de 2022, 12:42 h (CET) Declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial, el Mercado Medieval vuelve, tras la pandemia, a su fecha original, en el Puente de Mayo (30 de abril y 1 de mayo) Después de un año de ausencia (2020) por la pandemia, y de otro en el que se celebró en una fecha bien distinta a la habitual, septiembre de 2021, el Mercado Medieval de Tamajón va a llegar a su XXIII Edición, por fin en su momento, el puente de mayo (30 de abril y 1 de mayo).

El origen del Mercado Medieval se halla a comienzos de la década de 1990. Mientras los técnicos de la Diputación, con Plácido Ballesteros a la cabeza, llevaban a cabo la ordenación del Archivo Municipal de Tamajón, como cubierta de piel de documentos de los siglos XVII y XIX, descubrieron que en su reverso había escrito un texto en castellano antiguo.

Una vez analizado y traducido, dedujeron que, en realidad, se trataba del más original de cuantos protegía. Era un privilegio otorgado a la Villa de Tamajón por el Rey Alfonso X el Sabio, que se había confirmado dos veces posteriormente.

Ese documento, que ahora conserva como uno de sus grandes tesoros documentales y que cuenta con una gran reproducción en el salón de actos del Centro Cultural de Tamajón, dice así: “Toledo, veintiséis días andados del mes de Agosto, era de 1297 (año real 1258), el rey Alfonso X, concede, por hacer bien y merced a los hombres del Concejo de Tamajón, aldea de Ayllón (…) otorgámosles que hayan mercado cada semana, y sea el mercado el día del martes”.

Fue en 1999, siendo ya alcalde Eugenio Esteban, cuando se organizó la primera feria medieval de Tamajón, segunda más antigua de la provincia de Guadalajara, sólo superado por el de Hita, que arrancó en los años sesenta, concretamente en 1961.

Desde entonces, el Mercado medieval de Tamajón conmemora aquel privilegio, promociona el pueblo, y recuerda los últimos mercados que se celebraron todos los meses de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Enebrales, hasta la década de los años 50, ya en el siglo XX. Para ello, se utilizaron fondos LEADER en uno de los primeros proyectos que, de la mano de la UE, se llevaron a cabo para promocionar el tejido turístico e industrial de Tamajón. “Con aquella primera iniciativa de Desarrollo Rural empezamos a salir del ostracismo y a reivindicar nuestros atractivos naturales, culturales e históricos”, afirma Eugenio Esteban.

Han pasado XXII Ediciones hasta ahora, en las que el Mercado ha logrado ya su distinción como Fiesta de Interés Turístico Provincial (2019). En todo este tiempo, el municipio serrano no ha dejado de emprender proyectos para poner en valor sus atractivos y patrimonio histórico y cultural. El último y más emblemático es el Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica de Tamajón (CIPAT), que todos los visitantes del Mercado Medieval podrán visitar el fin de semana.

El CIPAT es hoy una realidad completa, con un área arqueológica y otra paleontológica a la que se añade también una tercera en la que se cuenta a los visitantes la historia de la piedra y de las canteras de Tamajón. Hace solo unos días, en marzo pasado, se inauguró una nueva Sala de la Evolución Humana. Esta nueva sala presenta al público un periodo muy cinematográfico de la evolución humana: la segunda mitad del Pleistoceno superior. Datado entre hace 120.000 y 11.000 años, recrea el encuentro entre neandertales y cromañones, los primeros Homo sapiens que llegaron a Europa, a la luz de los hallazgos que en este sentido se han producido en los últimos años en varios yacimientos arqueológicos tanto en Tamajón como en la comarca del Ocejón.

“Como el CIPAT, el mercado Medieval está abierto a una comarca del Ocejón tremendamente despoblada, con la que Tamajón está vinculado históricamente”, recalca Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón. Precisamente por la importancia de ambos proyectos va a corresponder el honor de pregonar el mercado al profesor Ignacio Martínez Mendizábal.

Siempre innovando, desde la historia

El Ayuntamiento de Tamajón vuelve a confiar la organización a la empresa Professional History, como lleva haciendo desde el año 2006. Su experiencia logra que el Mercado Medieval de Tamajón sea, probablemente, el mejor ambientado de cuantos se organizan en la provincia. En la actualidad, la decoración de calles y plazas del pueblo se lleva a cabo con pendones representativos de los escudos de los apellidos agalloneros más tradicionales encontrados en los archivos municipales desde el siglo XVIII.

En la XXIII Edición habrá nuevamente 35 puestos medievales, el número apropiado para cubrir el espacio de la feria de puestos, tanto en la calle de Enmedio como en la Plaza del Coso. Serán, fundamentalmente, de artesanos guadalajareños, aunque también mostrarán y venderán sus mercaderías otros muchos, venidos desde Andalucía, Galicia o Asturias.

También contará el Mercado Medieval agallonero con otro gran clásico, el Aula de la Naturaleza en el que los expertos mostrarán cómo viven diferentes especies en su entorno natural, además de convocar el imprescindible espectáculo de vuelo de rapaces.

La música será igualmente parte importante del evento. No faltará la música medieval, ni, por supuesto, los Gaiteros Mirasierra, con los grandes Antonio Garrido y Valentín Pérez a la cabeza. Pero la gran atracción de esta edición va a ser los torneos medievales a caballo del domingo. Tendrán lugar en la Plaza de Toros de Tamajón, en doble sesión, de mañana y de tarde.

Además de todo ello, habrá exposición de instrumentos de tortura, de instrumentos quirúrgicos medievales, armas medievales, campamento y personajes medievales, tabernas, teatro de calle, cuentacuentos y títeres, y muchas sorpresas más es lo que espera al visitante en el XXIII Mercado Medieval de Tamajón, con el objetivo, como siempre de que en los dos días haya al menos “una actividad cada media hora”, señala Michel Redrado, responsable de Professional History.

SÁBADO, 30 DE ABRIL

11:00 h. Comienzo del Mercado, Talleres y Exposiciones.

11:30 h. Pregón de Inauguración del Mercado.

12:00 h. Cuentacuentos.

12:30 h. Espectáculo de Vuelo Libre de Aves Rapaces.

13:00 h. Visita Guiada a la Exposición de Instrumentos de Tortura.

13:30 h. Teatro de Títeres.

14:30 h. Parada para Comer.

17:00 h. Desfile de Artistas y Músicos.

18:00 h. Teatro de Títeres.

18:30 h. Espectáculo de Vuelo Libre de Aves Rapaces.

19:00 h. Espectáculo de Magia.

20:00 h. Visita Guiada Teatralizada la Exposición de Instrumentos de Tortura.

20:30 h. Teatro Participativo “El Tesoro del Templario”.

21:30 h. Espectáculo de Fuego.*

* Inscripción Previa: ayuntamiento@tamajon.es / Centro de Interpretación (CIPAT)

DOMINGO 1 DE MAYO

11:00 h. Desfile de Tropas, Artistas y Músicos.

11:30 h. Teatro de Calle “Comedia del Arte”.

12:00 h. Visita Guiada a la Exposición de Instrumentos de Tortura.

12:30 h. GRAN TORNEO MEDIEVAL A CABALLO.

13:00 h. Cuentacuentos Infantiles.

13:30 h. Combates entre Caballeros y Muestra de Armas.

14:00 h. Espectáculo de Vuelo de Aves Rapaces.

14:30 h. Teatro de Calle Participativo.

16:00 h. Teatro de Calle “Los Cirujanos Barberos Ambulantes”.

17:00 h. GRAN TORNEO MEDIEVAL A CABALLO.

18:00 h. Desfile de Despedida del Mercado Medieval.

