Grass HC abre una nueva tienda con sofás modernos en Madrid

lunes, 25 de abril de 2022, 10:11 h (CET)

Los sofás son un elemento imprescindible en el hogar, donde se pasa gran parte del tiempo en casa, en familia o con amigos. En la sala de estar, no pueden faltar, pero también son ideales para colocarlos en oficinas o tiendas, dependiendo del tipo de decoración.

Encontrar una tienda en Madrid de sofás modernos con un servicio personalizado puede resultar un reto complejo, ya que, por lo general, para adquirir este tipo de productos se necesita tener buenas referencias y un servicio profesional que le dedique el tiempo necesario al cliente. En este sentido, cabe destacar que muchas personas acuden a la tienda Grass HC, ubicada en la calle de Gregorio Benítez 16 de Madrid, para descubrir la colección de la marca Grassoler y ser asesorados de manera personal en la elección más adecuada.

Grass HC es una empresa con 17 años de experiencia en el sector del mueble, ofreciendo asesoramiento en mobiliario para el hogar y para proyectos contract y, en especial, en el sector de las oficinas. Ahora, tiene tiendas en Barcelona y Madrid y da servicio en toda la geografía nacional.

La firma de sofás Grassoler nació en 1960 como una pequeña estructura empresarial en un local del centro de Barcelona. Su filosofía siempre ha sido la permanente búsqueda de avances técnicos en los materiales y en los procesos de producción, fusionándolos con los métodos tradicionales y artesanos de fabricación. Estructuras de acero, suspensión Intelligent System y viscoelástica en los asientos son características que convierten a los sofás de la marca Grassoler en piezas indeformables y resistentes al paso de los años, que se adaptan a cada hogar.

Amplia variedad de sofás modernos en la nueva tienda en Madrid La tienda de sofás en Madrid Grass HC presenta la colección Grassoler, caracterizada por la modernidad y la sofisticación. Además, cada uno de sus productos son de alta calidad y los modelos se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Nicolay, Thunder, Traffic, Transit, Triumph, Definy, Odyssey, Odin y Tulsa son los nueve modelos de sofás Grassoler más populares. Cada uno responde a una necesidad diferente. Una de las particularidades de los sofás de Grassoler es que son cómodos y brindan un descanso pleno, a la vez que sus variantes se adaptan a las necesidades de cada espacio.

Esto es debido a que cuentan con cojines de plumas e inserto de visco que se adapta al cuerpo. No obstante, es preciso acceder a la web de la tienda para observar la descripción de cada elemento en cuanto a estructura, suspensión, tipos de asiento, riñoneras, pies, tapizados y años de garantía.

¿Cómo escoger el sofá ideal para cada espacio? El sofá es una pieza muy importante a la hora de decorar cualquier espacio. Hacer una mala elección puede dañar por completo no solo el diseño de interiores, ya que es un elemento que cobra protagonismo en cualquier punto que sea colocado, sino la experiencia de quienes lo usan en el día a día.

Hay muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un sofá para una casa, oficina, etc. Primero, hay que pensar en el tamaño del mismo, que debe ir acorde a los metros cuadrados del lugar donde se va a colocar. Por otro lado, el sofá debe adaptarse al tipo de decoración: vanguardistas, modernos, rústicos, minimalistas, etc.

El color del mueble siempre debe contrastar con los tonos de la pared para crear armonía. Para tal fin, también es imprescindible tener en cuenta otros aspectos igual de importantes, como la iluminación y los elementos decorativos como jarrones o adornos del espacio. Así como la practicidad de que sea desenfundable.

Por último, no olvidar la calidad de los materiales, ya que es un elemento de larga duración que acompaña durante largo tiempo. Grass HC ofrece un servicio personalizado y completo de asesoramiento.



