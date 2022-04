Kendokan-Aikido, el espacio ideal para los amantes del Aikido en Málaga Emprendedores de Hoy

Cada año, más personas son atraídas por la práctica de las artes marciales, como el Aikido. Esta disciplina deportiva ayuda a mantener una buena forma física y a encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente.

Quienes sean practicantes del Aikido en Málaga o estén iniciando en el mundo de las artes marciales, la web de Kendokan-Aikido es un espacio especialmente creado para ellos. En este portal, los aficionados o profesionales de la defensa personal y el entrenamiento físico podrán encontrar desde información relevante acerca de estas disciplinas, hasta productos para la práctica de las artes marciales, todo en un solo lugar.

Contenido destinado a los practicantes de Aikido Tomiki y de defensa personal Tanto la práctica del Aikido, como la del resto de las artes marciales, se deben complementar con la información necesaria para así desarrollar al máximo las habilidades en el deporte de la manera correcta. Si bien en internet se puede encontrar mucha información sobre defensa personal, es muy difícil dar con material fiable y en la mayoría de los casos se presenta de forma desordenada. Por el contrario, Kendokan Martial Arts es una web creada y estructurada para ofrecer contenido elaborado por expertos de las artes marciales, que servirá como una eficiente guía para informarse y aprender, tanto para la práctica en el dojo, como para entrenar en casa. En otras palabras, es un espacio único para los amantes del deporte de contacto y las artes marciales donde hay libros, guías de defensa personal, blogs con temas exclusivamente de estas disciplinas, glosarios de términos y mucho más. Incluso hay un programa oficial con información importante para pases de grado en Aikido Tomiki hasta el 6º Dan, reglas de competición, Koryus no kata, Randori y más.

Equipamiento para practicar artes marciales Además de todo el contenido informativo y bibliográfico que se encuentra en Kenodan-Aikido, la web también es una tienda online donde las personas pueden adquirir todo lo que tiene que ver con equipamiento para la práctica de las artes marciales. Hay un catálogo muy amplio disponible, que incluye categorías tales como Aikido, Judo, Karate, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling, Artes Marciales Mixtas, o Taekwondo, entre otras. También hay una sección con equipos de entrenamiento físico, como por ejemplo cintas de correr, banco de pesas, máquinas multiestaciones, máquinas de remo, bicicletas elípticas, barras de dominadas, entre muchos otros artículos.

En conclusión, se trata de una web muy completa que agrupa dentro de sí todo lo que un aficionado al deporte y a las artes marciales necesita. De manera que ya no tendrá que pasar horas navegando en internet para encontrar información clara y de calidad acerca de la defensa personal o buscar en diferentes tiendas para encontrar el equipamiento adecuado.



