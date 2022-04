Union Credit and Guarantee obtiene la calificación AAA por la agencia calificadora RisCo Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:32 h (CET)

En ocasiones, la falta de soportes financieros para la obtención de créditos o avales, hace que las compañías (en especial las pymes) tengan problemas para reunir capital que puedan invertir en su crecimiento. Esto implica un retraso en los objetivos que se plantean a mediano y largo plazo, lo que en consecuencia repercute en el desarrollo óptimo de su organización.

Por este motivo, la entidad financiera Union Credit and Guarantee, se preocupó, desde sus inicios, por brindar concesiones directas de avales, garantías y fianzas para las empresas, a través de asesorías profesionales y personalizadas, con el interés de ayudarles en su crecimiento económico.

UCG: Una compañía de concesiones con calificación AAA La compañía inició sus servicios en Panamá y hoy en día cuenta con sedes en España, Portugal, Italia y parte de Latinoamérica. UCG se encarga de establecer una conexión entre el cliente y los bancos locales o extranjeros, con el fin de otorgar concesiones de cartas de crédito a pequeñas y medianas empresas. Gracias a la calidad y eficiencia en este servicio, la calificadora de riesgos RisCo le otorgó a esta compañía la calificación AAA, como una de las empresas líderes en el sector financiero.

Entre sus principales clientes, se encuentran las empresas de infraestructura y las constructoras, a las cuales les ofrece garantías para la licitación y fin de obras, anticipos, acopio de materiales, reposición ambiental, proyectos de inversiones, entre otros. La compañía también ofrece avales y garantías a administraciones del estado, ayuntamientos o cualquier entidad del ámbito público.

Empresa con experiencia y calidad UCG también cuenta con un fondo propio y una garantía con bancos de alta trayectoria, con los cuales pueden cubrir posibles problemáticas o consecuencias que devenguen de algún siniestro en las empresas a las cuales les otorgaron la concesión. Esta compañía, además, forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que garantiza la transparencia e idoneidad en todas sus transacciones y movimientos.

Los reconocimientos internacionales que se le han otorgado a UCG, reafirman a esta compañía como una de las más confiables y eficientes del sector financiero.

Todas las personas o empresas que deseen tramitar una concesión de carta de crédito, un aval o una garantía con esta compañía, siempre van a tener la seguridad de contar con una asesoría profesional, que les presente la mejor alternativa para conseguir el respaldo necesario para crecer de la manera que lo esperan y lo planean.



