Abrir una franquicia de pilates con Pilates10

viernes, 22 de abril de 2022, 13:04 h (CET)

Debido a los resultados y grandes cambios en salud que ha obtenido muchísima gente en los últimos años, el pilates tiene un lugar privilegiado dentro del amplio mundo de los ejercicios y disciplinas para mejorar la salud y mantenerse en forma.

En Pilates10, son expertos en el área y han iniciado un proyecto de expansión en España.

El sector del pilates en este país está muy atomizado y ofrece escasas posibilidades para practicarlo en muchas ciudades importantes. El pilates es la mejor disciplina para practicar actividad física a partir de los 40 años, ya que trabaja el cuerpo con un enfoque integral de salud, mejora la movilidad articular, fortalece la musculatura profunda del core, corrige malas posturas, elimina molestias de espalda y un largo etcétera. Es por esto que están ofreciendo la oportunidad de abrir franquicias de pilates en toda España.

Estudios de pilates propios Con 6 estudios propios y más de 25 años gestionando centros deportivos (14 especializados en centros de pilates), Pilates10 conoce todas y cada una de las teclas que se han de tocar para tener éxito. Este saber hacer es el que Pilates10 quiere multiplicar y hacer llegar al resto de la península, una oportunidad de negocio muy rentable y segura para cualquier inversor, en la que obtendrá una alta rentabilidad en pocos meses y podrá disfrutar de su trabajo y ganar calidad de vida.

El pilates no es una moda, es salud y vino para quedarse La salud y la actividad física son aspectos prioritarios en la vida de mucha gente, por ende, es un mercado con mucha oferta y con mucho interés de consumo. Muchos profesionales de la salud recomiendan el pilates como ejercicio ideal para mejorar el tono muscular, para recuperarse de una lesión, para prepararse para dar a luz e incluso recuperarse de un parto. Se trata de un negocio que no es una moda pasajera, sino que ha llegado para quedarse.

Pilates10 busca diferenciarse de centros muy personalizados y elitistas, donde el pilates solo es accesible para personas con alto nivel adquisitivo, ofreciendo una relación calidad-precio excelente. Su secreto es ofrecer mucha oferta de clases, con buenos instructores, en un espacio agradable y a un precio que permite que el pilates sea accesible para mucha más gente.

Amplia experiencia en el sector Las personas que deseen abrir su propia franquicia de Pilates10 tienen la garantía de recibir formación continua de parte de formadores con amplia experiencia en la modalidad. Cuentan con su propia escuela de formación Pilates10 Academy y un equipo que se ha fortalecido durante más de 15 años en el área. Desde el primer momento hasta la gestión del centro en su día a día, se tendrá apoyo continuado, asesoramiento y formaciones mensuales (directo en online), para el buen funcionamiento y poder traspasar todos y cada una de las teclas que hacen que Pilates10 sea todo un éxito.

Albert Montserrat, gerente y propietario Pilates10, indica que su estudio de pilates tiene bases consolidadas en el servicio, la calidad y el objetivo de brindar a sus clientes las posibilidades y las herramientas para mantener su cuerpo y su mente en completo equilibrio.

Abrir un estudio Pilates10 Pilates10 tiene 3 modelos de negocio. Estos se diferencian básicamente por: tamaño total del centro, espacios de trabajo, número de empleados, actividades a realizar, capacidad de inversión (desde 50.000 € hasta 200.000 €) y facturación (entre 20.000 y 40.000 € netos mensuales, dependiendo de la zona geográfica donde se ubique el centro). Tras una reunión con el equipo de expansión, se podrá decidir cuál es el mejor modelo para cada inversor. Con una inversión reducida es posible montar un centro Pilates10. El punto de equilibrio del negocio (donde la cuenta de explotación sale sin pérdidas ni ganancias) se alcanza desde unos 150 clientes. Un emprendedor, junto a 1 o 2 instructores, son suficientes para dar un buen servicio, en un local de entre 150 y 300 m². Será difícil encontrar un negocio con mejor rentabilidad en dicho sector.



