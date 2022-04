¿Existe una manera óptima de tratar la sinusitis aguda? Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 12:58 h (CET)

Las infecciones de las vías respiratorias altas (sea por virus, bacterias u hongos) son un importante problema por su prevalencia y, entre todas, la sinusitis agudase ha posicionado como una de las más molestas e incómodas debido al impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes.

Aunque tradicionalmente curar este tipo de patologías era un proceso lento y complicado, hoy en día es posible acceder a tratamientos innovadores como Nasodren®, un spray nasal capaz de aliviar los síntomas de la sinusitis aguda de forma rápida y efectiva desde la primera aplicación.

¿En qué consiste la sinusitis aguda? También conocida como rinosinusitis por gran parte de la comunidad médica, se trata de una patología que se caracteriza principalmente por la acumulación de moco denso y la inflamación de la mucosa nasal y los senos paranasales y, en la mayoría de las ocasiones, aparece como consecuencia de un resfriado común. De esta manera, ocasiona síntomas como congestión nasal, secreción nasal, dolor de cabeza y reducción o pérdida del olfato, por nombrar solo algunos de los más frecuentes.

Para considerarse como una sinusitis aguda, la sintomatología debe estar presente en el paciente por un periodo no inferior a 10 días y no superior a 3 meses. Esta enfermedad puede llegar a ser recurrente, de manera que el paciente puede llegar a presentar varios episodios cada año, pero con resolución completa de los síntomas entre los mismos.

Nasodren® es el tratamiento efectivo para aliviar todos los síntomas de un episodio de sinusitis aguda La gran mayoría de las personas cree que para curar un caso de sinusitis aguda es indispensable tomar antibióticos. No obstante, en la mayoría de los casos, la enfermedad es ocasionada por un virus, por lo que el uso de este tipo de medicamentos puede resultar contraproducente, ya que no aliviará los síntomas de la enfermedad y puede favorecer a la resistencia a los antibióticos.

Otro consumo habitual asociado en la farmacia es el spray nasal descongestionante, de alivio inmediato en lo que se refiere a la congestión, que logra rebajar la hinchazón de las fosas nasales, pero no va a la raíz del problema: reducir el moco acumulado en los senos nasales y paranasales. Consecuentemente, a las pocas horas de su aplicación necesitaremos volver a utilizarlo y nos irá generando dependencia y sequedad en la mucosa nasal, lo que puede derivar con su uso continuado en una enfermedad conocida como rinitis medicamentosa.

Una alternativa mucho más saludable y adecuada es utilizar un spray nasal como Nasodren®, que proporciona una remisión de los síntomas a los pocos minutos de su aplicación y su eficacia está demostrada en más de 30 ensayos clínicos.

De todos los tratamientos que existen actualmente en el mercado, Nasodren® se establece como uno de los más efectivos para el tratamiento de los síntomas de la sinusitis aguda.

Incluido en las Guías Clínicas Europeas 2012, este spray nasal cuenta con el máximo nivel de recomendación gracias a su capacidad de aliviar los síntomas de sinusitis aguda desde la primera aplicación y sin efecto rebote.

Nasodren® es 100 % natural, solo contiene polvo liofilizado de tubérculos frescos de Cyclamen europaeum L, es decir, Nasodren® no lleva ni conservantes ni excipientes artificiales.



