LineaMed, asistencia domiciliaria de excelencia en el cuidado de adultos mayores

Mantener a los adultos mayores de la familia cómodos, tranquilos y bien atendidos es una atención que muchas veces requiere el apoyo de personal especializado. Para las familias que necesitan cuidar a personas de edad avanzada, o con alguna condición que los haga dependientes, la empresa LineaMed ofrece cuidadoras internas, o cuidadores, con preparación profesional y vocación, para garantizar la calidad de vida de estos seres queridos tan especiales, en todo el territorio nacional.

Profesionales confiables, adaptados a todas las necesidades Para asegurar una atención de máxima calidad, la empresa selecciona a sus trabajadores con el mayor rigor. Entrevistas presenciales, exámenes médicos, revisión de antecedentes penales en España y en el extranjero y evaluaciones psicológicas forman parte de los pasos que los empleados han aprobado para formar parte del grupo de profesionales sociosanitarios que componen esta empresa.

Al contar con personal cualificado, las familias de los adultos mayores atendidos recibirán la ayuda necesaria para que los abuelos estén acompañados y asistidos cuando su familia no pueda estar a su lado. El contacto con LineaMed a través de la página web o vía telefónica es el primer paso para la contratación de cuidadores con gran disposición y adaptación a las necesidades de cada familia, para realizar las tareas que se necesiten.

Las funciones del personal pueden ser asistenciales, es decir, de acompañamiento, movilidad y servicios de enfermería, incluso con profesionales titulados; con la posibilidad de incluir en el plan de trabajo funciones domésticas como compras o tareas del hogar. Todas las programaciones para ejecutar la labor de los cuidadores son producto de un acuerdo con la familia, según lo que cada persona requiera en su día a día.

Atenciones puntuales o recurrentes En el caso de que la familia tenga algún compromiso, o deba hacer un viaje, y no pueda llevar al adulto mayor, puede contratar los servicios de LineaMed por períodos cortos, incluso por horas. Cuando la atención se solicite de manera recurrente, la empresa enviará al mismo cuidador. Este contacto frecuente permite que la persona atendida se sienta más a gusto y en confianza.

Los servicios de interna también están a disposición, con profesionales dispuestos a quedarse las 24 horas del día, y cubriéndose los días de la semana que se necesiten. Así mismo, la compañía cuenta con apoyo en la atención de este tipo de pacientes en los hospitales.

Las tarifas de LineaMed han sido publicadas en el portal web, adaptadas al tiempo que se requieran sus servicios. Ética, transparencia, dedicación, cariño y disposición caracterizan a cada una de las personas pertenecientes a esta iniciativa de apoyo, que hace la vida de los abuelos y las personas dependientes más cómoda, fraterna y especial.



