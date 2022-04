Algunos de los mejores logopedas expertos, en Alzira Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 10:08 h (CET)

El desarrollo del lenguaje sigue unos hitos evolutivos que tienden a darse en los niños y niñas durante una edad similar. Sin embargo, algunas personas no adquieren dichos hitos, sino que tienen su propio ritmo de progreso.

Desde el equipo de logopedia de la clínica Alzenit en Alzira podrán acompañar en cada etapa del lenguaje y adaptarse a las necesidades y ritmos de cada individuo para que puedan lograr un progreso evolutivo correcto.

Su equipo profesional titulado de logopedia domina técnicas de corrección y conocimientos especializados que le permite evaluar e intervenir en las dificultades del lenguaje. Así como, ofrecer el apoyo y seguimiento individualizado.

Asimismo, en el centro se dispone el servicio de estimulación de lenguaje para prevenir la aparición de dificultades y enriquecer el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje.

La logopedia es una disciplina que encierra la investigación, el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento y la prevención de los trastornos que se presentan en la comunicación, lenguaje oral y escrito y habla tanto en adultos como en niños. En el centro de especialidades sanitarias Alzenit, adaptan los tratamientos de logopedia de acuerdo al problema que presenta cada paciente, con un trato confidencial y seguro para lograr una buena rehabilitación.

Tratamientos basados en la evidencia científica Los logopedas son especialistas que intervienen en la detección de alteraciones en la comunicación y el lenguaje y pueden hacerlo desde diferentes ámbitos. Además, atienden a cualquier persona, desde la edad infantil, adolescencia y edad adulta hasta la tercera edad. Las alteraciones del habla pueden presentarse por diferentes razones, puede guardar relación con el sistema nervioso o a nivel fisiológico y anatómico. También puede verse afectado el lenguaje escrito presentando alteraciones como la dislexia. Se puede encontrar a un experto en el tratamiento del lenguaje y habla en Alzira, los profesionales de Alzenit están especializados y tienen experiencia en trabajar atendiendo a diferentes casuísticas.

Los especialistas de este centro de especialidades sanitarias siempre enfocan sus tratamientos en evidencias científicas comprobadas, ya que esto implica un mayor avance para la recuperación. De esta forma, han logrado resultados positivos en todos sus pacientes. Cada caso es único, pero gracias a su experiencia, las terapias pueden adaptarse para lograr evolucionar satisfactoriamente en poco tiempo.

Atención especializada en Alzira Para las patologías que afectan el lenguaje, los tratamientos más efectivos son los que se dirigen desde un enfoque integral, considerando los factores que inciden en cada caso. Las afecciones de este tipo no solo responden a un factor desencadenante, sino que también son el resultado de una gran variedad de situaciones.

Para atender cada una de estas, Alzenit Salud dispone de atención en casos de trastornos de funciones orales, del habla, del lenguaje y de la audición y del lenguaje escrito, ya que son los principales factores que inciden en estas patologías. Además, ofrece su atención asistencial en otras tres especialidades sanitarias: psicología, fisioterapia y nutrición, convirtiéndose en un centro que ofrece sus servicios para cuidar la salud física y mental en Alzira, Valencia.

En todas las especialidades cuentan con profesionales especializados en cada área específica, con atención personalizada y tratamientos efectivos que garantizan la mejora de sus pacientes. La reserva de las citas puede gestionarse desde la página web, con la opción de seleccionar la especialidad y el profesional que se desee.



