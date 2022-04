Crónicas de la desmemoria. España 2015-2020

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a...", Cervantes.

He tenido la fortuna y el placer de asistir a la presentación en el salón Anticuario: Corazón de la modernidad de la ciudad de Sevilla. Ciudad con volumen historia sin fronteras, (lean los clásicos sin censura) a ahora sumida en la mediocridad galopante en los mundos sociales y políticos, pues entre mentiras y ambivalencias anda el juego y cada vecino en su corral. Escribo desde el compromiso de la ética solidaria, porque la obra ofrece en Crónicas del quinquenio 2015-2020 en de la Memoria histórica, pueden considerarse una labor de investigación sólidamente elaborada desde una sucesión permanente que denuncia con datos reales bien documentados sobre el panorama político social de la desmemoria vergonzante en este país donde la democracia de la derecha, se niega rotundamente y con descaro a tocar el piano de lo democracia. Ya que la transformación premeditada es un maligno esperpento.

Estamos ante una obra, precedida de un hermoso y contundente prólogo de que abarca el espacio de Bartolomé Clavero, dando paso a cuatrocientos treinta y tres crónicas y artículos que zarandean al más empecinado escéptico, pues su claridad es tan desbordante como aleccionadora sobre el ombligo político y social de este país de temblorosa democracia, para todo ciudadano y ciudadana con normal lucidez debe considerar que sobre sus cabezas se balancea la espada de Damocles pendiente de un hilo. Y ese hilo no es otro que el conservadurismo ibérico y nostálgico alcance el poder absoluto por medio de la falsificación de la realidad adulterada. Y se me viene al pelo, este fragmento del poema de César Vallejo, España aparta de mí ese cáliz:

¡Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas; está nuestra madre con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños; está con ella, padres procesales.

Y tú lector, podrás murmurar: A este que escribe se la ha subido el celo a la cabeza. Pero no es eso. Resulta que este libro de Francisco Espinosa nos está advirtiendo sobre los males en esta tierra, El libro desenmascara toda la trama de mentiras de cara a la sociedad española. La destrucción de archivos testigos hirientes de la barbarie, que nada quede de abajo arriba toda una destrucción apoyada en la avaricia de la deformación de la realidad histórica, preparando el terreno, el medio ambiente la desmemoria histórica de un pueblo mal informado abocado a un falso consumo de espalda a una cultura general con la que la ciudadanía pueda analizar por su propio ejercicio intelectual la nebulosa realidad. Esto, sin olvidar a la llamada izquierda, lamentablemente cada día más mediatizada. Incapaz o distraída por compromisos no propios de quienes se consideran de izquierda, aunque si normales de los “demócratas de toda la vida amén “represión y democracia”, “La farsa judicial del fascismo” Larga lista de espera del poder de la derecha en la España actual, que no vaticina nada bueno.

Inevitablemente, aunque los “demócratas de toda la vida” y la modernidad mal manejada me lleva a recordar los versos de Antonio machado.

Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

Haciendo pareja con el otro gran poeta andaluz Juan Ramón Jiménez: “Inteligencia dame el nombre exacto de las cosas”. Ejemplar obra de necesaria lectura reflexiva para conocer el verdadero estado de las cosas de España sin demagogia placentera. Realidad y deseo apasionado del conservadurismo nostálgico donde la Iglesia no estaría en contra. Sin desperdicio alguno a modo de ejemplo “Campañas rastreras” No tiene desperdicio alguno. Tras casi cuatro décadas de la transición sabemos con certeza que el franquismo no pasó en balde. La democracia fingida se va destapando más y más. No olvidemos la frase del agitador alemán Goobbels: “Una mentira repetida cuidadamente se convierte en una realidad”.