Joaquín Molpeceres y el deporte náutico como estrategia de la recuperación del turismo en España

viernes, 22 de abril de 2022, 09:31 h (CET)

Joaquín Molpeceres analiza el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los eventos náuticos y cómo iniciativas deportivas están haciendo que se reactive más rápidamente la economía en zonas de costa y más en concreto en Dénia.

La pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado las actividades y eventos deportivos a nivel global. Muchas vacaciones y celebraciones grandes se han limitado o se han aplazado, pero todavía es momento de identificar actividades divertidas y al aire libre que se puedan incorporar en el tiempo de ocio, comenta Joaquín Molpeceres.“Hacer algo que disfrutas puede distraerte de los problemas y ayudarte a afrontar los desafíos que presenta la vida”, añade.

Jornada de deportes acuáticos Esta semana puede significar el adiós a las mascarillas en España, pero no con ello ha parado a El Portet de Dénia ofrecer en todo momento alternativas de ocio al aire libre. El próximo 1 de mayo, el puerto alicantino ofrecerá una jornada gratuita de puertas abiertas para conocer los diferentes deportes náuticos que allí se pueden practicar. La jornada se completará con charlas informativas sobre las actividades que ofrece el puerto: motos acuáticas, pesca, vela, jet surf, motor, segway, kayak, buceo, paddle surf, kite surf y excursiones náuticas. Habrá charlas acerca de cómo el deporte estimula el estado de ánimo y puede ayudar a sentirse menos tenso o estresado y cómo la luz solar también puede aportar vitamina D al cuerpo. Joaquín Molpeceres asegura que a estas prácticas y charlas se sumarán exhibiciones de bailes clandestinos, aro y telas aéreo, circo, música y gastronomía de la región.

Marina El Portet en Dénia permite disfrutar del encanto mediterráneo en un espacio que congrega el encanto del mar, la riqueza gastronómica y la gran oferta de actividades de ocio. Y todo ello, bajo el telón de fondo del castillo de la ciudad y el Montgó, asegura Joaquín Molpeceres

Joaquín Molpeceres habla de como este puerto deportivo y turístico de Dénia tiene todo preparado para recibir a los miles de turistas que elijan la ciudad como destino para disfrutar de las vacaciones en un entorno privilegiado: no solo es un puerto deportivo con 424 puntos de amarre, sino que ofrece una rica y variada oferta gastronómica de gran calidad, por lo cual el turista tendrá la posibilidad de degustar la gastronomía más apetecible.

La calidad de los productos de la huerta y el mar de Dénia permiten que los restaurantes y locales ofrezcan una carta muy selecta, que hará disfrutar a los comensales con los sabores excepcionales de una ciudad creativa de la gastronomía como es Dénia.

Durante la pandemia se ha visto como Marina El Portet siempre ha incluido una amplía variedad de actividades deportivas que han promovido la salud y el ejercicio al aire libre. Joaquín Molpeceres se muestra orgulloso de cómo un deporte como el kitesurf ha impulsado a promesas cómo Álex Climent y Gisela Pulido, incluso a estar en los próximos juegos olímpicos de París 2024. Por su parte, Gisela Pulido, la diez veces campeona del mundo, fichó durante la pandemia por el Club Marina El Portet de Dénia y junto con Álex Climent se proclamaron campeones de la Copa de España de Fórmula Kite 2021.

El Portet de Dénia también da la posibilidad de practicar otros deportes como kitesurf, windsurf, wakeboarding, practicar sup-foil o navegar en un catamarán.

Alternativas para disfrutar en el Portet de Dénia Joaquín Molpeceres muestra muchas más actividades populares al aire libre que también pueden hacerse con seguridad en el Portet de Dénia, tales como comer en el paseo marítimo. El Portet ofrece una gran cantidad de restaurantes al aire libre, donde comer fuera siempre es una buena opción. También tomarse algo mientras se escucha música.

Dentro de la oferta de ocio se encuentran locales en los que poder tomar algo mientras se escucha música en directo o en locales de ocio nocturno como el Zensa o Lamarserena. Darse un paseo por la playa siempre puede ser una magnífica oportunidad para activar las defensas y sentir el mar mediterráneo. Por último, navegar con amigos, hacer canoa, kayak o remo, las cuales son actividades para toda la familia y el puerto ofrece multitud de locales donde alquilar el material.

Mientras la pandemia de la COVID-19 continúa, es importante cuidarse y cuidar de las personas que están alrededor. Al mismo tiempo, el bienestar también incluye las cosas que hacen que vivir la vida valga la pena. Con la información correcta se pueden tomar decisiones sobre maneras de volver a la normalidad, recuerda Joaquín Molpeceres.



