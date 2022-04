Groowly ayuda a crear contenido en Instagram

El contenido es la piedra angular de cualquier estrategia de marketing digital en redes sociales. Es la esencia del mensaje que busca transmitir la marca y la manera en la que quiere presentarse ante el público. No es eficiente crear un perfil en las redes sociales y no publicar contenido en este.

Crear contenido en Instagram, por ejemplo, requiere una estrategia y una planificación muy bien definidas. La idea es que se genere confianza entre los seguidores existentes y se atraiga a los nuevos. Aquí, el papel de empresas especializadas como Groowly es determinante para conseguirlo.

Gisbely Moyejah @GissMoyejah y Manuel Gómez son los fundadores de la agencia Groowly en Madrid. Tras más de 10 años ejecutando estrategias de social media marketing, esta firma ofrece todo lo que las marcas necesitan para ganar visibilidad en internet. Aseguran que todo contenido en redes sociales debe ser entretenido, interesante, valioso y relevante para la audiencia. La gente debe sentir que gana algo consumiendo y compartiendo esos contenidos.

Gestión de las redes sociales Gestionar las redes sociales requiere no solo estrategia, sino también tiempo para su ejecución. Muchos propietarios de empresas, especialmente de pequeños y medianos negocios consideran que es algo que pueden hacer por sí solos. No obstante, en la gran mayoría de los casos, no se tiene el tiempo ni la experiencia para desarrollar adecuadamente la función de community manager.

La falta de dedicación por escasez de tiempo es algo que se empieza a notar al poco tiempo. Fallos en la periodicidad de las publicaciones, elección errónea de los contenidos, mala calidad en el lenguaje y en el material compartido son algunas de estas señales. Esto genera desconfianza en los seguidores y su estampida a otras cuentas.

Creación de contenido en la red social Instagram Una de las demandas más crecientes en cuanto a servicios de marketing digital es crear contenido en Instagram. Esta red se ha convertido en un aliado fundamental para los negocios, no solo por la posibilidad de compartir contenidos, sino también porque se pueden abrir tiendas virtuales para generar ventas bajo la modalidad de e-commerce.

Más allá de las posibilidades, los expertos de Groowly aseveran que al crear contenido en Instagram se deben tener en cuenta las tácticas que funcionan en esta red social. Eso tiene que ver con fotos y vídeos que reflejen estilos de vida, tutoriales sobre el uso de productos o imágenes que reflejen aspectos inspiradores.

Moyejah y Gómez también destacan que el uso de personalidades que los seguidores admiran es siempre una buena maniobra para Instagram. En esta red social es fundamental que el contenido sea entretenido y estéticamente apropiado para que funcione. Es decir, que las imágenes y los vídeos deben tener un mínimo de calidad profesional para que la gente interactúe más con ellos.