Los chokers de Trepillé

jueves, 21 de abril de 2022, 16:24 h (CET)

Los chokers, también conocidos como gargantillas, son un elegante accesorio de moda que ya utilizaban mujeres y hombres de tribus Massai antes de casarse y que contaban con significados muy profundos. En la década de 1990 se vivió su primer gran momento, cuando LadyDi lo puso de moda, aunque se dice que ha estado de moda una vez en cada década. Cenicienta fue la primera princesa Disney en llevar uno. Natalie Portman o Uma Thurman en Pulp Fiction son grandes ejemplos, que han ido apareciendo y desapareciendo con aspectos diferentes. Esto fue así hasta el pasado 2021, cuando este accesorio volvió a ganar presencia en el mundo de la moda y volvió para quedarse.

Es por ello que, en la actualidad, muchas mujeres se ven atraídas por estos accesorios, cuyos diseños, estilos y acabados tienen una extensa variedad, como se puede apreciar en el catálogo de Trepillé, una firma de accesorios y complementos que combina el detalle y la originalidad de la joyería artesanal con diseños modernos y altamente novedosos.

Los accesorios que combinan con las tendencias de hoy Hay varias razones que hacen de los chokers una prenda interesante a día de hoy. Se destaca su versatilidad. Los choker de Trepillé son elegantes, clásicos, modernos y muy ponibles. Una de estas es la compaginación de estos accesorios con la tendencia on screen, es decir, accesorios que aparecen en pantalla a la hora de hacer publicaciones. Un choker elegante con diseño novedoso puede funcionar muy bien para enmarcar el rostro, además de que algunos cuentan con decorados o detalles que funcionan como apoyo visual, lo que resalta la apariencia de sus usuarias en publicaciones como fotos, stories o videoblogs. El choker consigue centrar toda la atención en sí mismo, convirtiéndolo en un poderoso complemento.

La línea de chokers en Trepillé ofrece varios modelos que funcionan a la perfección, gracias a la elegancia y artesanía de sus diseños y el brillo de 18 kilates de sus acabados, los cuales brindan un toque de glamour a cualquier outfit y son ideales para llevar como básico en su día a día o para brillar en los eventos. Algunos de ellos destacan también por sus detalles en materiales de alta gama, como piedras blancas, perlas de río o perlas rectangulares elaboradas con resina y polvo de nácar, turquesa o coral, cuya novedosa forma y elegante acabado se fabrican de forma totalmente artesanal.

Una opción accesible para piezas de joyería únicas Usar una pieza elegante y novedosa no es la única ventaja que ofrecen los chokers de Trepillé, ya que, gracias a sus técnicas de elaboración artesanal, cada mujer que opta por estos accesorios puede tener la seguridad de que lleva una pieza única, hecha por artesanos locales, quienes imprimen una serie de detalles y peculiaridades en cada gargantilla fabricada, que hacen de ella una pieza de joyería única y exclusiva.

Al mismo tiempo, estos procesos ofrecen una opción mucho más accesible para muchas de sus usuarias, en proporción a la calidad, vistosidad y elegancia que presentan sus diseños. Es por ello que sus opciones en chokers atraen la atención y aceptación de cada vez más mujeres, quienes muchas veces encuentran en este catálogo el accesorio perfecto para complementar su armario y apariencia, al mismo tiempo que se adapta al alcance de sus posibilidades, convirtiéndose en un básico indispensable. Son cómodos, no aprietan, no se nota que se están llevando y siempre serán favorecedores.



