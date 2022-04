El velero en el que se puede aprender inglés y español Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 16:23 h (CET)

La Fundación Atyla es una organización benéfica que organiza travesías en un velero construido a la usanza de las goletas del siglo XVIII. Sus excursiones son oportunidades extraordinarias para quienes buscan ideas originales para viajes 2022.

Se trata del único barco de madera en toda España que realiza viajes de aventura a nivel internacional. Los itinerarios en el velero Atyla también son una excelente oportunidad para mejorar nivel de inglés. Como las tripulaciones que se lanzan a alta mar están integradas por personas de múltiples procedencias, el inglés es el idioma elegido para la comunicación entre todos.

De Bilbao a un festival de piratas en Inglaterra Durante toda la primavera y el verano, la Fundación Atyla organiza distintas travesías marítimas abiertas al público que quiera formar parte de actividades como las maniobras de atraque en los puertos, subir a los mástiles o llevar el timón del barco. Una de las mejores oportunidades para mejorar el nivel de inglés es el viaje que une a Bilbao con Brixham, en Inglaterra, donde los viajantes participan en un divertido festival de piratas.

Durante la primera etapa del viaje, se realiza una exploración del golfo de Vizcaya, siempre con rumbo norte. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el velero se detiene en algunas ciudades francesas o naciones insulares con el propósito de visitar sitios históricos y apreciar la arquitectura de los distintos poblados. Por ejemplo, uno de los puntos del itinerario es la ciudad isleña de Saint-Martin-de-Ré, lugar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La llegada a Brixham se produce durante el fin de semana en el que se organiza la Early May Bank Holiday, una fiesta en la que se recibe al verano y que integra el Festival Pirata de Brixham. De esta manera, la oportunidad de mejorar el nivel de inglés no solo se da a bordo del velero, sino también en tierra firme y en el mismo Reino Unido.

Trabajo en equipo y comunicación en inglés Ni siquiera hace falta salir de España para hacer un viaje con el objetivo de mejorar el nivel de inglés. La Fundación Atyla ofrece viajes en inglés por toda la costa cantábrica y alrededor de la Península Ibérica. En 2022, los viajes paran en ciudades como Pasaia (Pasajes), Oporto, Málaga, Valencia, Sevilla, Vigo, Gijón, Avilés, Bilbao, Lekeitio y Guetaria.

Durante los viajes, se practica el inglés de una forma animada, desenfadada y con una mezcla de nativos y gente de diferentes países de Europa y del mundo.

En la web de la Fundación Atyla, es posible apuntarse a la travesía de Bilbao a Brixham y a muchos otros viajes que constituyen una excelente oportunidad para mejorar el nivel de inglés durante unas vacaciones únicas e inolvidables.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.