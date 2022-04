La conciencia medioambiental de los españoles tanto en casa como cuando viajan, según Omio Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 15:22 h (CET) La mayoría de los españoles se consideran concienciados con el medio ambiente en casa, pero admiten que les gustaría hacer más. Uno de cada tres españoles cree que la forma de viajar puede ayudarles a ser más sostenibles. El precio y la falta de elección se citan como principales obstáculos para poder viajar de forma sostenible La plataforma de reservas de viajes Omio acaba de publicar online los resultados de una encuesta representativa encargada a YouGov que muestra el grado de concienciación medioambiental que los españoles consideran que tienen, tanto en casa como en su comportamiento durante los viajes.

La mayoría de los encuestados en España se consideran al menos bastante concienciados con el medio ambiente, mientras que más de la mitad dicen que podrían hacer más.

En términos de sostenibilidad, la mayoría de los españoles se consideran bastante concienciados con el medio ambiente. Más de la mitad (57%) de los participantes ya califican su comportamiento cotidiano como bastante sostenible, pero ven más posibilidades de actuar con mayor conciencia medioambiental en la vida diaria mientras casi uno de cada cinco (17%) considera que actúa de forma menos sostenible y le gustaría hacer más.

Los resultados muestran que los españoles en general ya se preocupan por su propia sostenibilidad en el hogar, pero cuando viajan ¿dónde ven oportunidades concretas de tomar decisiones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente?

Más sostenible en autobús y tren: Un tercio de los españoles cree que su forma de viajar puede ayudarles a ser más sostenibles.

En cuanto al comportamiento en los viajes, más de un tercio (39%) de los encuestados definen los viajes sostenibles como el viajar en autobús y tren en lugar de hacerlo en avión o en coche privado, mientras que el 18% dice que compensar por las emisiones de CO2 de los viajes en avión cuenta como viaje sostenible.

Sin embargo, viajar de forma sostenible no sólo significa viajar al destino de forma sostenible, sino que hay acciones que se puede llevar a cabo al llegar que pueden contribuir a conseguir un viaje respetuoso con el medio ambiente. Por ejemplo, el 42% de los encuestados piensa que reducir los residuos de envases en el lugar de destino constituye un viaje respetuoso con el medio ambiente, mientras que el 13% considera igualmente que se es respetuoso al reservar y alojarse en alojamientos sostenibles.

Pero, ¿qué les falta a los españoles para tomar decisiones más sostenibles a la hora de viajar?

Precio y elección: los principales obstáculos para un viaje más sostenible

En general, muchos consumidores consideran que no están suficientemente informados para tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de precio y tiempo.

Casi la mitad (44%) ve dificultades principalmente en el precio y desearía que hubiera alternativas sostenibles más baratas o al menos iguales en precio a la hora de viajar. Para una cuarta parte (27%), los billetes de autobús y de tren también son demasiado caros para ser una alternativa.

Más de un tercio (37%) afirma que necesita tener más opciones o información sobre alternativas de viaje sostenibles, por ejemplo, conexiones rápidas de autobús y tren. Casi un tercio (31%) desearía más información sobre cómo viajar de forma más sostenible en general.

Además del precio, el tiempo también es un factor decisivo, casi uno de cada tres (29%) afirma que considera que el autobús y el ferrocarril consumen demasiado tiempo y, por tanto, no quiere cambiar.

Además, el 36% de los encuestados afirma que la flexibilidad de la que disponen para viajar en coche es más importante para ellos, especialmente en los grupos de mayor edad, que admiten que no querrían renunciar a su coche.

Viajar sin comprometer el clima: rutas en las que el tren y el autobús son (casi) tan rápidos como el avión

Viajar en avión dentro de España no sólo es perjudicial para el clima y el medio ambiente, sino que no siempre es la alternativa más rápida y barata. Omio ofrece información sobre rutas más populares dentro y fuera de España y especialmente rutas en las que los autobuses y los trenes sólo tardan apenas una hora más que el avión. También proporciona más información sobre la sostenibilidad y los viajes sostenibles en España, consejos sobre cómo se puede viajar de forma sostenible y qué ciudades de España son las más sostenibles.

Metodología

Los datos utilizados se basan en una encuesta online realizada por YouGov Deutschland GmbH en la que participaron 1.079 encuestados entre el 16.02.2022 y el 18.02.2022. Los resultados fueron ponderados y son representativos para la población española (mayor de 18 años).

Acerca de Omio

Desde su lanzamiento en 2013, Omio ha ayudado a los clientes a descubrir diferentes formas de viajar. Se ha convertido en un centro de viajes integral, que apoya la demanda de sus clientes de explorar Europa, Estados Unidos y Canadá a través del tren, el autobús, el avión y el ferry. La empresa ha pasado de contar con solo unos pocos empleados a más de 300 procedentes de más de 50 países que trabajan en oficinas de Berlín, Praga, Melbourne y Londres.

