Jesús Gómez obtiene la certificación que reconoce a nivel mundial la calidad y seguridad de sus productos

jueves, 21 de abril de 2022, 13:57 h (CET) La empresa ha conseguido la Norma IFS Global Markets, en sus dos alcances de Cosmética y Ambientación El grupo es proveedor de Mercadona, Lidl, Aldi, Primor, Druni y Consum

Compañía en la que están integradas las firmas ‘Casa de los Aromas’ y ‘Flor de Mayo’

Jesús Gómez S.L., empresa valenciana en la que están integradas las firmas ‘La Casa de los Aromas’ y ‘Flor de Mayo’, ha conseguido obtener la certificación que reconoce la implantación de la Norma IFS Global Markets HPC (Household and Personal Care), en sus dos alcances de Cosmética y Ambientación. La auditoría de certificación se realizó en diciembre de 2021 y, según ha explicado la CEO de Jesús Gómez S.L., María Jesús Gómez, “sin duda, este logro impulsa la confianza que generamos en nuestros clientes y supone un salto cuantitativo que nos diferencia sustancialmente de la competencia”.

En su opinión, “gracias a este hito, vamos a tener acceso a nuevos mercados más exigentes, ya que hemos entrado a formar parte de la base de datos de IFS y nos ajustamos a las especificaciones de calidad, establecidas por clientes comerciales nacionales y del extranjero”. Tal y como ha asegurado Gómez, “esta certificación respalda nuestro rendimiento y competitividad, así como nuestro trabajo para incrementar la seguridad, tanto de nuestros productos como de nuestros procesos”.

Los objetivos fundamentales de la IFS Global Markets HPC, reconocida a nivel mundial, suponen el establecimiento de un sistema de evaluación consistente y uniforme; trabajar con entidades de certificación acreditadas y auditores IFS aprobados; y garantizar la comparabilidad y transparencia en toda la cadena de suministro. Concretamente, Jesús Gómez ha sido certificada en Productos cosméticos: perfumes, cremas, sprays hidroalcohólicos, mascarillas, aceites corporales, geles exfoliantes, aguas frescas, bombas de sal, etc; y Productos químicos de uso doméstico: mikados, aceites aromáticos, aceites ambientadores, sobres perfumados, etc.

Para conseguir esta certificación, la empresa ha puesto en marcha un extenso plan de reformas y mejoras desde principios de 2021, cuenta con una inversión de 2 millones de euros para la adecuación de la planta, mejoras para la calidad total y también para nueva maquinaria. Dicha reforma cumple con el objetivo de adecuar los flujos productivos orientados para el máximo cumplimiento de las directrices de la norma.

Asimismo, la implantación de la norma, clave en el Plan Estratégico de la empresa, se ha realizado desde el Área Técnica y de Calidad, gracias al trabajo y esfuerzo desarrollado por todos los profesionales que lo integran. La amplia trayectoria de todos ellos ha hecho posible que la implantación de la norma no haya necesitado una consultoría externa para conseguirla.

Sobre la NORMA IFS

IFS Global Markets - HPC es un programa estandarizado de evaluación de seguridad no alimentaria para minoristas y fabricantes de productos HPC de marca. El programa está destinado a apoyar a las empresas en el desarrollo de sus sistemas de gestión de seguridad de productos. La norma IFS surge del aumento constante de las exigencias de los consumidores, de las responsabilidades de los distribuidores y mayoristas, del incremento de las exigencias legales y de la globalización del suministro de productos. Todos estos escenarios hicieron necesario desarrollar una norma uniforme enfocada a la seguridad de los productos. Además, la norma IFS, también fue una solución para reducir el tiempo, asociado a las múltiples auditorías de las partes involucradas en la cadena de suministro.

Sobre Flor de Mayo y Casa de los Aromas

Con más de 25 años de trayectoria, Flor de Mayo y Casa de los Aromas, forman parte de Jesús Gómez S.L., empresa familiar fundada en los años 90 y líder en la fabricación de fragancias, productos de belleza y ambientación. Todos ellos, orientados a satisfacer el cuidado personal y la creación de ambientes únicos en el hogar. Cuenta con laboratorio propio, con el objetivo de mantener en todo momento la calidad de sus productos, al disponer de un equipo técnico de profesionales con gran experiencia en el sector cosmético, perfumería y ambientación. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

