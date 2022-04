Cómo desgravar el coche de renting siendo autónomo Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 12:45 h (CET) Para deducir el IVA del renting siendo trabajador por cuenta propia, es muy importante demostrar que el vehículo se utiliza para labores profesionales, señalan desde Northgate Renting Flexible Acabamos de entrar en el mes de abril y como cada año, son muchos los españoles que empiezan a preparar la Declaración de la Renta. Este año, la campaña se inicia el próximo 6 de abril, momento desde el cual ya se podrá empezar a presentar el borrador. Concretamente para los autónomos, este es un periodo clave dentro del calendario fiscal.

En el caso del renting, se deben tener en cuenta una serie de aspectos para saber si se puede desgravar o no un contrato de renting. Por ello, Northgate Renting Flexible, compañía líder en el ámbito de la movilidad y pionero en la prestación de servicios de renting flexible, ha recopilado toda la información necesaria sobre renting para autónomos a la hora de presentar la Declaración de la Renta.

¿Pueden deducirse el IVA del renting los autónomos?

Sí, es posible deducir el IVA del renting siendo autónomo en porcentajes que van desde el 50% al 100%, siempre y cuando se demuestre que ese vehículo está destinado a realizar labores profesionales. La deducción aplicable depende del uso que se haga del vehículo y, aunque es el autónomo quien declara para qué lo usa, la Agencia Tributaria se reserva el derecho de comprobar si el vehículo se utiliza para fines profesionales o personales.

Por ejemplo, comprobar si el vehículo está rotulado o si se aparca en el recinto del centro de trabajo cuando se termina la actividad laboral son algunos de los indicativos más comunes para demostrar que es de uso profesional. También la tipología del vehículo puede influir, siendo más fácil asociar vehículos industriales a una actividad profesional.

¿Cómo pueden deducirse el renting los autónomos?

Existen varias formas de conseguir que el pago de un renting de coches conlleve una bonificación impositiva, pero habitualmente se lleva a cabo a través del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas al realizar la Declaración de la Renta e indicándolo como un gasto deducible. Pero para ello, el usuario debe demostrar en todos los casos que el uso del vehículo es exclusivamente profesional, pues en este caso, no se puede realizar una deducción parcial, como sí ocurre con el IVA.

¿Qué otras deducciones existen?

Además de estos beneficios propios de la fiscalidad del renting, los autónomos no solo pueden desgravarse el servicio en sí, sino que tienen deducciones asociadas a desplazamientos por actividad laboral.

Por ejemplo, en las deducciones generales que establece la Agencia Tributaria, se incluyen los gastos de combustible o del estacionamiento en parkings. En el caso de las deducciones por consumo de gasolina en vehículos de renting, los autónomos pueden deducirse hasta un 50% de este gasto, siempre que demuestren que los desplazamientos han sido laborales. Estas deducciones también se aplican al pago de estacionamientos en parkings relacionados exclusivamente con la actividad profesional. Para ello, es imprescindible que se presenten los recibos que demuestren estos pagos.

Desde Northgate Renting Flexible señalan que estas ventajas fiscales pueden ser un factor interesante para que los autónomos se acojan a este tipo de alquiler. Esto se une al resto de ventajas que ofrece el renting flexible, gracias a la flexibilidad que permite cambiar o devolver los vehículos en cualquier momento, sin hacer frente a penalizaciones, además de adaptarse a la actividad de la empresa proporcionando los vehículos necesarios en cada momento. Se trata, por tanto, de una serie de beneficios que para estos trabajadores por cuenta propia pueden marcar la diferencia, ya que con el renting flexible es más sencillo que se adapte a la actividad de la empresa.

