Nace el bebé del primer embarazo logrado en Gipuzkoa con plasma rico en factores de crecimiento Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 10:57 h (CET) La Unidad del Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia es pionera en el uso de esta novedosa técnica La doctora Miren Mandiola, directora del Laboratorio de Reproducción Asistida, logró con éxito el primer embarazo de Gipuzkoa hace 9 meses en una paciente francesa, que ha dado a luz en París. La técnica se lleva a cabo en mujeres que fracasan reiteradamente en tratamientos de reproducción asistida o que abortan repetidamente y que después de realizar todos los estudios necesarios no se encuentra nada que justifique esos hechos.

Hace 9 meses se lograba el primer embarazo mediante reproducción asistida empleando plasma rico en factores de crecimiento en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia. Se trata de una técnica novedosa, que tal y como explica la doctora Miren Mandiola, directora del Laboratorio de Reproducción Asistida, “lleva muy poco tiempo utilizándose” y que ha sido empleada con éxito en varias pacientes, siendo una paciente francesa, la primera embarazada en Gipuzkoa y que ahora ha dado a luz en París.

Es el primer bebé de Gipuzkoa gracias a este tratamiento tan innovador. La doctora Mandiola explica que “es un tratamiento biológico, regenerativo, inmunomodulador, que conseguimos extrayendo de la propia sangre de la paciente un concentrado de plaquetas que están enriquecidas en factores de crecimiento, logrando que se genere un endometrio que ayuda a que ese diálogo que necesita el embrión con el útero sea muchísimo mejor”.

La técnica se lleva a cabo en esas mujeres que fracasan reiteradamente en tratamientos de reproducción asistida o que abortan repetidamente y que después de realizar todos los estudios los doctores no encuentran nada que justifique esos hechos. También se aplica en pacientes que no logran tener un endometrio suficientemente grueso para una buena implantación embrionaria, ya que este tratamiento favorece el engrosamiento del endometrio por favorecer la proliferación de los fibroblastos endometriales.

Los factores de crecimiento plaquetario (VEGF, FGF, PDGF, TGF-B, EGF, IGF-I…) juegan un papel importante en la proliferación celular y en la angiogénesis, así como en la inmunomodulación entre embrión y endometrio.

El centro donostiarra es pionero en Gipuzkoa en la realización de este tratamiento que es un proceso sencillo y sin riesgos para la paciente. “Lo único que se necesita es una extracción de sangre y luego corresponde al laboratorio de reproducción asistida todo el proceso de preparación de ese plasma enriquecido en factores de crecimiento”, explica la doctora.

Una vez realizada la preparación, “para la paciente simplemente son unas instilaciones que se hacen en la consulta en un acto muy sencillo, como si fuera una inseminación artificial, pero lo que se introduce dentro del útero es ese plasma enriquecido en factores de crecimiento que es el que va a producir ese efecto tan beneficioso y nos va a ir preparando el endometrio para que en el momento de la transferencia sea un endometrio con poca inflamación, con un buen grosor y con una buena vascularización que ayude a la implantación del embrión”, añade. Este tratamiento natural, originario de la propia paciente, no provoca ningún tipo de reacción o alergia en la paciente, además de ser muy sencillo y poco invasivo en su aplicación.

La Unidad ha logrado con éxito varios casos de gestación con este tipo de tratamientos y “realmente estamos contentos, tiene un futuro prometedor”. En palabras de Miren Mandiola “esto es el futuro, la medicina natural y biológica, y pienso que este será el camino a seguir en cuanto a la reproducción asistida”, afirma la directora del Laboratorio de Reproducción Asistida y Genética del Hospital de Día Quirónsalud Donostia que logró hace 9 meses el primer embarazo mediante reproducción asistida empleando plasma enriquecido en factores de crecimiento y que ahora celebra el nacimiento del primer bebé de Gipuzkoa gracias al innovador tratamiento.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Vídeos

Dra. Mandiola-Nace el bebé del primer embarazo logrado mediante factores de crecimiento de Gipuzkoa



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mecalux automatiza la logística de la nueva fábrica de Wallbox en Barcelona La firma europea de digitalización IT Genetics aterriza en España Guía de supervivencia a una reforma por parte de Reiteman Madrid Papa John´s patrocinador oficial del Real zaragoza Natana, cosmética consciente, natural y eficaz, incorpora productos well-ageing para el cuidado de la piel