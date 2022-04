Dentinova ayuda a superar la fobia dental Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 09:11 h (CET)

La fobia dental es un problema que afecta al 15 % de la población mundial. Que una persona padezca esta aversión no es algo que deba tomarse a la ligera, ya que las consecuencias pueden ser graves. Los individuos odontofóbicos sienten un miedo irracional de acudir al odontólogo, tanto así, que experimentan síntomas severos como pánico, ansiedad, sudoraciones, taquicardia e incluso desmayos con el solo hecho de saber que tienen una consulta con el dentista o cuando se encuentran frente a él.

De hecho, hay personas que han perdido piezas dentales y tienen una salud bucodental decadente por la predisposición de acudir al especialista. No obstante, en lugares como el centro dental Dentinova ofrecen ayuda a todos aquellos que quieren enfrentar sus temores y buscar una solución.

¿Cuáles son las causas y terapias para la fobia dental? Las causas de la fobia dental son diversas. Una de las principales es a raíz de la vivencia de una mala experiencia durante la niñez. Por ejemplo, un niño que haya sentido dolor en su primera visita al dentista puede desarrollar odontofobia. También hay quienes temen ir al odontólogo por exceso de vergüenza. Esto ocurre en personas con una descuidada salud bucodental.

El centro dental Dentinova ayuda a cualquier individuo que desee superar su miedo por la odontología. De entrada, se enfocan en conocer a profundidad al paciente con el objetivo de que revele sus miedos. Después, le realizan una radiografía de los maxilares con equipos de tecnología puntera. Tras el diagnóstico, conversan sobre los posibles tratamientos y cómo se realizan.

Existen tres terapias para la fobia dental que pueden ser muy beneficiosas y que brindan en este centro dental. Por un lado, la psicología conductiva es un tratamiento de atención psicológica para controlar la ansiedad. El afectado es sometido poco a poco a ruidos y sensaciones propias de la odontología para que vaya venciendo sus temores.

Por otro lado, está la sedación gaseosa con óxido nitroso al 50 % que causa una sensación de relajación total en los pacientes para que así permitan que se les realice procesos como obturaciones, limpiezas y cirugías menores. Por último, aplican la sedación intravenosa, que es ideal para pacientes con una fobia severa que requieren de un procedimiento largo y complejo.

Cómo prevenir la odontofobia Cómo prevenir la odontofobia es una pregunta que muchas personas se hacen. Una buena estrategia es escuchar una música relajante mientras el odontólogo realiza su trabajo. También se recomienda cerrar los ojos para evitar sentir temor ante la presencia de una aguja o alguna herramienta que pueda causar pánico.

Los especialistas pueden contribuir a la prevención de la fobia dental atendiendo a los pacientes sin esperas para evitar que sientan ansiedad y deteniendo el procedimiento cada vez que ellos lo pidan.

Si se siente dolor sea real o no el dentista debe atender esta sensación y saber que puede ser por miedo.



