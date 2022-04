¿Cómo saber si los discos de embrague de tu moto están gastados?

El rendimiento de tu motocicleta depende en gran medida de que lleves a cabo un buen mantenimiento de su mecánica y de una conducción responsable. Una de las partes de tu moto que debes vigilar son los discos de embrague.

Cómo saber si tienes que cambiar los discos de embrague de tu motocicleta

Aunque tú puedes ir notando ciertos indicios de que la mecánica de tu moto empieza a no funcionar como debería, el síntoma más claro que hay para saber cuándo es el momento de cambiar los discos de embrague es cuando, al cambiar de marcha y acelerar, notas que la moto sube de revoluciones, pero que la velocidad del vehículo no va en consonancia con el aumento de revoluciones. El efecto que se produce es el mismo que si los discos patinasen.

Otro de las señales más comunes es que hacer el cambio de marcha se vuelve mucho más complicado. Cuando subes o bajas una marcha, aparece una resistencia que no es habitual. El cambio de marcha se endurece y ya no se hace de forma fluida.

Es importante hacer revisiones periódicas de tu motocicleta para mantenerla siempre en un estado óptimo, para que así tenga una vida útil mucho más duradera. Al menos, debes llevar tu moto a tu taller de confianza una vez al año.

Por lo general, el manual de tu moto suele especificar cuando es recomendable que cambies esta pieza vital. Se trata de un proceso que no entraña excesiva dificultad por lo que, si entiendes de mecánica, con los recambios moto adecuados puedes hacerlo tú mismo.

Para qué sirven los discos de embrague de tu moto

Los discos de embrague son una pieza muy importante dentro de la mecánica de los vehículos, ya que son fundamentales para que la caja de cambios tenga un buen rendimiento y no se vea sometida a una fuerte presión.

La función del embrague es la de pasar la fuerza del motor a la trasmisión mecánica del vehículo, de modo que, si algo falla, la motocicleta no puede desarrollar toda su potencia e, incluso, puede llegar a provocar que el vehículo se detenga.

Por qué se desgastan los discos de embrague de tu moto

Existen varios motivos por los que los discos de embrague de tu moto se desgastan, pierden efectividad y acaban siendo completamente inservibles:

• El propio uso y el paso del tiempo: tu motocicleta sufre según van pasando los años. Esto es algo absolutamente normal. Pasa con todos los vehículos. Por muy bien que cuides tu moto, llegará un momento en el que sufrirás alguna avería o en el que tendrás que sustituir alguna pieza.

• Mal uso de los discos: el tipo de conducción afecta a las piezas de tu moto. Si pilotas de forma brusca y agresiva, tendrás muchas más posibilidades de notar el desgaste de tu moto mucho antes que si conduces de manera suave y realizando los cambios de marcha de manera adecuada.

• Utilizar un aceite inadecuado: el mantenimiento de los vehículos es fundamental para alargar su vida útil. Parece que es una tontería, pero el aceite es imprescindible para que los discos no se vean tan afectados por el rozamiento. A priori, uno puede pensar que da igual qué tipo de aceite se utilice; sin embargo, los aceites de motocicleta están expresamente diseñados para optimizar las piezas de tu montura. Así que no emplees un aceite que no sea apto para motos.

Mantén siempre como el primer día y así podrás disfrutar de tu motocicleta por más tiempo.