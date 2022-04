Tratar el dolor de garganta sin antibióticos, con Streptokill Emprendedores de Hoy

Es posible tratar el dolor de garganta, sin recurrir al uso de antibióticos, gracias a una fórmula 100 % natural que concentra un elevado poder antiséptico y que es capaz de eliminar una gran variedad de infecciones bacterianas.

Con el nombre de Streptokill, científicos de la República Checa crearon este complemento alimenticio que funciona eficazmente como tratamiento de patologías generadas por estreptococos y otras bacterias, como la tonsillitis, rinitis, dolor de oídos, dolor en las encías, hongos, sinusitis, acné, aftas, herpes y hasta heridas.

En el mercado español, el producto se ha posicionado a través de la tienda online de la marca, donde los usuarios pueden adquirirlo desde la comodidad de su hogar. La fórmula se distribuye en una práctica presentación de 25 ml, que incluye una cánula aspersora para aplicar pulverizaciones en la zona bucal.

Fórmula a base de extractos de plantas y hierbas Altas concentraciones de taninos de roble, raíz de bardana y extractos de hierbas, como salvia, agrimonia, llantén, manzanilla, matricaria, vara de oro, lavanda, cola de caballo, clavo de olor y tomillo, conforman este producto. Su acción astringente elimina bacterias de la mucosa oral, que generan dolor, picor, irritación y demás molestias.

Una de las formas de uso que el fabricante recomienda es la aplicación de dos a cuatro pulverizaciones y después tragar, con una frecuencia de entre 5 y 20 veces al día, dependiendo de la intensidad del dolor de garganta o de cualquier otro síntoma que se manifieste por presencia bacteriana inadecuada. Igualmente, Streptokill se puede diluir en un vaso pequeño para hacer gárgaras, a razón de una parte del producto, 2 mililitros por 3 de agua. Lo importante es aplicar el spray ante el menor picor que se sienta en la garganta para evitar mayores molestias y eliminar estreptococos y otras bacterias.

Calmar el dolor ante las infecciones con Streptokill Por sus ingredientes totalmente orgánicos, Streptokill puede utilizarse después del clásico tratamiento con antibióticos. Los creadores de Streptokill aseguran que el compuesto no solo puede ser un eficaz complemento de la medicina convencional, sino que se recomienda mantener su ingesta varios días después de haber terminado los medicamentos. Incluso en infecciones virales, cuando la inmunidad llega con el tiempo, este producto permite al paciente no sentir molestia alguna.

Otro consejo de los líderes de la marca es que las dosis sean aplicadas después de comer o beber y antes de dormir, para prolongar el efecto de Streptokill. Así mismo, está recomendado el uso de la fórmula por un tiempo más prolongado, con una sola pulverización en la garganta al ir a la cama, por la noche.

El poder de este líquido puede llegar a evitar el uso de antibióticos en el tratamiento de muchas infecciones, incluso en casos complejos o recurrentes. Un sistema de ventas online,fácil, rápido y seguro lleva a miles de hogares de toda España este producto de múltiples usos y propiedades, que promete sanar mediante el infinito poder de la naturaleza.



