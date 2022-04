Las cosas a tener en cuenta al calcular el IRPF después de vender una casa, por Avanza Homes Emprendedores de Hoy

Muchas personas hoy en día tienen dudas o no cuentan con una idea clara sobre cómo calcular el IRPF al vender una vivienda. Lo cierto es que se trata de un pago obligatorio que debe realizarse una vez que se ha obtenido una ganancia por la venta de una propiedad.

En este sentido, los expertos de la agencia inmobiliaria Avanza Homes, especializada en la compra y venta de inmuebles en el distrito de Chamartín, exponen ciertos detalles que servirán para aclarar estas dudas y que cualquiera pueda calcular correctamente el porcentaje a pagar por vender su vivienda.

Pagos de IRPF después de haber vendido una vivienda, por la firma Avanza Homes Con años de experiencia en el mercado de la compra y venta de inmuebles, en el distrito madrileño de Chamartín, la firma Avanza Homes es una empresa adecuada para aclarar las dudas respecto al pago del IRPF al vender una vivienda. Según sus expertos, lo primero que hay que tener en cuenta es que vender un piso implica pagos a Hacienda y gastos que hay que considerar. El IRPF es un impuesto que grava la renta que personas físicas dentro del territorio español, hayan obtenido a lo largo de un año. En este sentido, cuando se vende una vivienda, se debe pagar de IRPF un porcentaje de las ganancias obtenidas en esa transacción, el año siguiente a la venta. Este porcentaje se calcula de acuerdo a la cantidad total de la ganancia, por lo que podría variar entre el 19% y el 26%.

¿De qué manera se puede calcular el pago IRPF por concepto de venta de vivienda? Para poder hacer un cálculo correcto del pago correspondiente al IRPF, hay que tener a la mano algunos datos. En primer lugar, hay que conocer puntualmente el precio de adquisición del inmueble, al cual se le puede sumar los gastos por concepto de reformas o de compraventa. Esto incluye, por ejemplo, los gastos de notaría y gestoría, comisiones a la inmobiliaria, gastos de hipoteca, etc. Lo siguiente que hay que saber es el precio de transmisión, es decir, el precio final de la venta de la vivienda. A este, se le deben restar los gastos asociados a la transacción como comisiones, impuestos, etc. Una vez que se tengan ambos datos, ya se pueden calcular las ganancias o las pérdidas obtenidas haciendo una resta entre la cantidad de adquisición y la de transmisión.

A partir del 2021, los porcentajes de impuestos al IRPF variaron un poco. Actualmente, si las ganancias fueron menores a 6.000 €, el porcentaje a pagar será del 19%. Beneficios mayores de 6.000 € hasta los 50.000 € tienen un impuesto del 21%. Por encima de ese monto, hasta los 200.000 €, equivalen a un impuesto del 23%. Y finalmente, beneficios superiores a esa cifra, demandarán un impuesto del 26%. Avanza Homes tiene actualmente un artículo en su web, donde hablan con mayor profundidad de este tema y aclaran otros detalles importantes.



