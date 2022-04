Robles asegura que España seguirá enviando armas y material de protección a Ucrania mientras este país lo necesite Ha condenado la respuesta “cruel y brutal” por parte de Rusia ante el “heroísmo” de Ucrania para defenderse de la invasión Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de abril de 2022, 13:01 h (CET) La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este miércoles que mientras Ucrania “lo necesite”, y dentro de las “disponibilidades que tiene España”, seguirá enviando “todo aquello que sea necesario tanto desde el punto de vista de armamento como desde el punto de vista de material de protección” y de medicinas.

Así lo indicó Robles en una entrevista en TVE recogida por Servimedia donde, preguntada por las tensiones que ha generado con Unidas Podemos el envío de armas a Ucrania, aclaró que respeta la posición de esta coalición e insistió en que las actuaciones del Gobierno en este aspecto están “en la línea” de lo que están haciendo “todos los países de la Unión Europea” y que la “inmensa mayoría de los ciudadanos españoles comparten”.

Sobre el viaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará en los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Robles no pudo avanzar cuándo ni cómo se realizará este viaje “por razones de seguridad”.

Pese a ello, destacó que lo importante de la visita es que Sánchez traslade a Zelenski la solidaridad de España con Ucrania y su “compromiso total” con este país. Al respecto, puso como ejemplos de ese compromiso de España la acogida de refugiados ucranianos y el envío de 13 vuelos con material defensivo y humanitario.

Asimismo, condenó la respuesta “cruel y brutal” por parte de Rusia ante el “heroísmo” de Ucrania para defenderse de la invasión de Vladímir Putin. Robles alertó de que el panorama es “preocupante”. Por ello, señaló la “necesidad” de dar apoyo a la ciudadanía de Ucrania que lleva casi dos meses sufriendo la invasión Rusia.

Robles hizo una condena “sin matices” del régimen de Putin y esperó que tenga una condena por parte de tribunales penales internacionales. “La masacre de Bucha, la utilización de mujeres y niñas como arma de guerra, las violaciones son algo que contravienen cualquier principio básico en el ámbito internacional y necesariamente tienen que tener una respuesta penal”, agregó.

"El nivel de crueldad que está habiendo es absolutamente incomprensible, ya no solamente es que haya una guerra con todo lo que supone, es que se están vulnerando los mínimos principios básicos que incluso hay en el ámbito de la guerra", concluyó.

