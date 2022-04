Cecilia Roth y Jorge Perugorría: "Ojalá que este foco sirva para estimular la relación entre el cine español y Latinoamérica" Recibirán la Medalla de Oro 2022 de la Academia en representación de los y las intérpretes latinoamericanos que han contribuido al cine español Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de abril de 2022, 09:34 h (CET) En representación del nutrido grupo de actores y actrices latinoamericanos que con sus interpretaciones han contribuido al cine español, la argentina Cecilia Roth y el cubano Jorge Perugorría, recibirán el próximo lunes 25 de abril la Medalla de Oro de la Academia, galardón que interpretan como "un reconocimiento al talento latinoamericano", según han afirmado en un encuentro con los medios celebrado este martes en la institución.

"Son tantas y tantos las actrices y actores de América Latina que han participado en nuestro cine, que es imposible que estén con nosotros el próximo lunes. Aplaudimos el trabajo de muchísimos compañeros que han hecho nuestro cine, hasta un punto que no se distingue si son de aquí o de allí", manifestó el presidente de la Academia, Mariano Barroso, que agradeció a Roth y a Perugorría que recojan este "merecidísimo homenaje" en nombre del colectivo.



Con motivo del premio, los dos intérpretes celebraron los vínculos entre nuestro cine y el que se hace al otro lado del Atlántico y como en ambos escenarios es motor de riqueza económica y cultural. "Quiero destacar la importancia que ha sido para nosotros en los últimos años las coproducciones con España. La mayoría de las películas que he hecho en Latinoamérica han sido con esta fórmula, aunque eso también ha disminuido. Ahora hay menos posibilidades o interés de rodar allí y ojalá que este foco que ha puesto la Academia en nuestro cine sirva para estimular esta relación y esa importancia que tiene el cine español para el cine en Latinoamérica", ha deseado Perugorría.

"El talento latinoamericano tiene una identidad propia y la capacidad de transmitirla y eso es muy interesante y necesario", aseguró Roth, que ve difícil poner solo un par de nombres a esta Medalla de Oro. "Es un enorme grupo con un talento exquisito, hay tantos que todos ustedes han tenido la suerte de conocer y otros tantos que no, porque no están en las listas, pero que son maravillosos también", subrayó.

Roth y Perugorría analizaron la situación actual del cine latinoamericano. Ambos hablaron de las dificultades que atraviesa el sector en Argentina y Cuba y del impulso y la fuerza de países de Centroamérica en los últimos veinte años. Junto a la tradición cinematográfica sólida de México, Brasil o Argentina, brilla el crecimiento de Chile, Colombia y Uruguay, donde ahora se hacen diez veces más películas que hace dos décadas.

Pese a este intercambio de talento entre fronteras, la visibilidad de los proyectos sigue siendo una asignatura pendiente. "Hacemos películas en España que no se ven en Latinoamérica y películas en Latinoamérica que no se ven aquí. Los festivales son las ventanas para nuestro trabajo, pero llegar a las salas sigue siendo muy complicado", corroboró Perugorría, que destacó junto a su compañera las ventajas que ofrecen las plataformas para rescatar y acceder a películas latinoamericanas, aunque desean que esta nueva realidad "no signifique la pérdida de la experiencia en la sala de cine".

El futuro del cine latinoamericano el cubano lo ve en "muchos actores y actrices jóvenes talentosísimos", que se encuentran en cada rodaje –"Hay una generación que ojalá tenga las oportunidades que tuvimos nosotros, porque ellos han tenido muchas escuelas donde formarse"– y la argentina "en las mujeres que están asumiendo trabajos que antes solo lo hacían los hombres". Desde Arrebato a Dolor y gloria, Roth tiene una estrecha relación con España y su cine. De su talento dan cuenta sus dos Premios Goya a la Mejor Actriz Protagonista por Martín (Hache), de Adolfo Aristarain, y Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, con el que ha trabajado en ocho ocasiones desde su primera película, Pepi, Luci Boom y otras chicas del montón.

Perugorría es el rostro más internacional del cine cubano y el coprotagonista de Fresa y chocolate, el primer largometraje cubano nominado a los Oscar. El también director, productor y guionista ha estado vinculado a nuestro cine a través de las películas Cachito, Un asunto privado, Bámbola, Cosas que dejé en La Habana, Volavérunt, Cuando vuelvas a mi lado, Rencor, Reinas, Hormigas en la boca, Una rosa de Francia y Vientos de La Habana.

Unas filmografías que les encantaría seguir nutriendo en nuestro país. "Uno siempre está a disposición y quisiera seguir esta relación de trabajo con el cine español. Ahora hay más oportunidades con las series y las plataformas, pero uno siempre tiene ganas de cine", confirmaron. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cecilia Roth y Jorge Perugorría: "Ojalá que este foco sirva para estimular la relación entre el cine español y Latinoamérica" Recibirán la Medalla de Oro 2022 de la Academia en representación de los y las intérpretes latinoamericanos que han contribuido al cine español Elena López Riera, Premio Márgenes Futura 2022 La 12ª edición del festival se celebrará del 22 al 27 de noviembre ​La abuela Almudena Amor, Vera Valdez. Terror. 2021. (Amazon Original, 101 min. Paco Plaza) El padre / The Father Florian Zeller. 97 min. Drama Psicológico. Anthony Hopkins, Olivia Colman. (2020, Amazon Original) Aguas profundas / Deep Water ​Ben Affleck y Ana de Armas. 2022, 117 min. Drama/thriller psicológico