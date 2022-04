Standecor ayuda a las empresas a darse a conocer de una forma original y llamativa Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 16:21 h (CET)

Las empresas están constantemente en la búsqueda de nuevas estrategias para llamar la atención y los stands nacen con el objetivo de conseguirlo de forma diferente y llamativa.

Actualmente, muchas compañías disponen de servicios de montaje de standsen España, pero solo algunas como Standecor ofrecen como valor añadido un excelente y original diseño y fabricación profesional. Además, Standecor está disponible para montar o desmontar stands en todo tipo de eventos y centros, tanto públicos como privados.

Standecor, compañía experta en el montaje de stands Standecor se ha posicionado como una compañía experta en el montaje de stands en varias de las ciudades más importantes de España, como Madrid, Valencia, Zaragoza o Barcelona. Su equipo de especialistas en el diseño, fabricación y montaje de estos puestos comerciales no tiene límite alguno en cuanto al tipo de establecimiento se refiere. Esto significa que las empresas pueden contratarlos para instalar stands en eventos deportivos, ferias, congresos, centros comerciales, etc. Dicho servicio de montaje y desmontaje también está disponible para decoradores, arquitectos, expositores y otros profesionales que deseen hacer su presentación de forma innovadora. Por otra parte, los stands que diseña esta empresa se encuentran en una gran variedad de categorías: modulares, con tarima, grandes o pequeños, especiales para impactar en eventos exclusivos. Asimismo, Standecor y sus profesionales son expertos en Exhibition Stand Maker, es decir, diseñan y montan stands específicamente para ferias que consiguen captar clientes de forma rápida y eficaz.

Ayudar a las empresas a presentar su imagen de marca de una forma innovadora Los stands fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a presentar los servicios e imagen de su marca de una forma completamente innovadora. Estos, en su mayoría, se instalan en espacios abiertos donde circulen una gran cantidad de posibles compradores o personas interesadas en lo que ofrece o vende la compañía. La razón por la que los stands son tan eficaces es porque, hoy en día, pueden ser adaptados a cualquier tipo de establecimiento, como un evento, feria o congreso. Además, su estructura y diseño permiten que se adapten con facilidad a los estilos modernos de presentaciones y campañas publicitarias en los espacios públicos o privados. Los stands también son medios de comunicación eficaces para cualquier tipo de profesional, como expositores o arquitectos y una forma novedosa de conversar sobre nuevos proyectos y negocios. Con Standecor, las empresas y profesionales pueden montar y desmontar stands en diversas ciudades de España y en muchos recintos de Europa, como el Messe Berlín, Fiera Milano, Paris Porte de Versailles, etc.

Las pequeñas, medianas y grandes empresas pueden realizar el montaje de sus stands de manera rápida y óptima con Standecor. Estos especialistas en la arquitectura efímera ayudan a sus clientes a destacar más en los espacios públicos o privados y vender de forma innovadora sus productos o servicios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.