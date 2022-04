Rutas para hacer en barco en el Mar Menor y Cabo de Palos Emprendedores de Hoy

Por sus maravillosas costas, La Manga del Mar Menor es una de las zonas turísticas más visitadas de toda la región. Disfrutar de la costa de Cabo de Palos, La Manga y la Ribera del Mar Menor es una maravilla al alcance de cualquiera.

Existen distintas opciones más allá de tener en propiedad un barco. Una de ellas es la posibilidad de alquilar una embarcación ya sea dentro del Mar Menor o en Cabo de Palos. La empresa Marina Center ofrece servicio de alquiler de embarcaciones con base en el puerto de Cabo de Palos. Sin embargo, también prestan servicio en el Mar Menor, entregando sus embarcaciones en el Club Náutico de La Isleta.

El Mar Menor es una muy buena opción si la experiencia es limitada, ya que se trata de aguas protegidas. También puede ser muy buena opción elegir el Mar Menor para navegar si el Mediterráneo no presenta buenas condiciones de mar.

Conocer los rincones del Mar Menor y Cabo de Palos Cuando se hace referencia a La Manga, lo primero que viene a la mente es el Mar Menor; y es que este accidente geográfico es peculiar y bello a partes iguales. Posee cinco islas de origen volcánico y el fondeo es obligado en la Isla Perdiguera y en la Isla del Barón, ambas de propiedad privada. En la primera, se podrá desembarcar e investigar sus dos colinas y la playa que las une. Existen cuevas y restos de construcciones militares de la Armada en desuso. Se le conoce por albergar un yacimiento arqueológico romano donde se descubrieron ánforas y cerámica.

En la Isla del Barón, formada por un cono volcánico de 104 metros de altitud, existe un palacio neomudéjar que construyó el Barón de Benifayó, quien compró la isla tras cumplir condena en ella por haber dado muerte a un cortesano en un duelo a espada. La isla se había erigido como prisión de la Armada española desde 1726.

La Cala del Pino es otro punto de fondeo que no puede faltar en la lista de lugares a visitar en el Mar Menor por su gran belleza. Situada junto a las otras tres islas, Sujeto, Redonda y Ciervo, esta emblemática cala es de aguas tranquilas, especialmente cuando sopla de Levante.

Cabo de Palos es un excelente punto de salida porque cuenta con atracciones en la costa como el emblemático Faro de Cabo de Palos y un sinfín de calas de todo tamaño en ambas vertientes del Cabo. Con lebeche, el fondeo en la Galera es un auténtico placer. Visitar la Isla Grosa no llevará más de 30 minutos desde el Faro, una corta travesía en la que será posible disfrutar de la silueta de La Manga entre los faros de Cabo de Palos y El Estacio.

Pero, para muchos, una de las mejores opciones de playas en todo Cabo de Palos son las Playas de Calblanque, apenas a 15 minutos desde el puerto de Cabo de Palos en dirección sur/oeste. Conocidas como las mejores de la zona, este parque regional cuenta con más de ocho playas diferentes para conocer, en las cuales predomina el ambiente natural y la belleza del litoral en su parte más salvaje.

¿Qué llevar a un viaje en barco? Después de planear una ruta de expedición, aprovisionarse de comida y bebida para pasar el día, es recomendable una lista de artículos y productos que no pueden faltar: crema solar. Es muy importante protegerse bien del sol, ya que son muchas horas a pasar en el mar y, aunque el barco tenga toldo, la radiación a la que se estará expuesto es muy elevada.

Otro complemento que no puede faltar son las gafas de sol y/o gorra, además de la citada crema, con el mismo objetivo.

Ropa de abrigo como un cortavientos o chaqueta será de utilidad cuando el sol caiga y con él la temperatura. Además, el viento en el barco puede jugar una mala pasada aunque el sol esté radiante.

También son importantes los juguetes; unas gafas de bucear y unas aletas, unos esquís de agua o una tabla de wakeboard, o un donut, quizás una caña de pescar. Tener artículos que permitan hacer actividades acuáticas hará de un día una jornada mucho más divertida.

En este sentido, hacer un viaje en barco siempre es emocionante y para que la experiencia sea completamente amena es importante llevar todo lo necesario. Cuando la expedición solo comprende recorrido marítimo, sin paradas en puertos, se debe llevar toda la comida, así como bebidas, bañadores y todo lo que requiere cada pasajero, ya que no tendrá tiendas a su disposición para comprar estas cosas. Finalmente, se pueden agregar cámaras, móviles y cargador para documentar una experiencia única e inolvidable como esta.



