Cork Valley: cabañas de madera ecológicas con mucho encanto para disfrutar de la naturaleza con mascotas

martes, 19 de abril de 2022, 17:25 h (CET) Cork Valley es un novedoso modelo de alojamiento rural situado en Toledo que admite mascotas de todos los tamaños sin suplemento. Una finca de 70 hectáreas (equivalente a 140 campos de fútbol) en pleno corazón de los Montes de Toledo y en zona de influencia del Parque Nacional de Cabañeros. • Sus valores se basan en el respeto por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Este nuevo modelo de alojamiento rural es uno de los más especiales que existen. Se encuentra muy cerca de Madrid (Toledo) y además, admite mascotas.

Cork Valley está catalogado como ‘Alojamiento Rural Singular’ por la Delegación de Turismo de Castilla la Mancha. ¡Y no es para menos! A tan solo 5km de la “civilización” se puede disfrutar de una estancia con mucho encanto. Estar en paz con la naturaleza y disfrutar de una Infinity Pool de agua salada con vistas a la montaña es posible.

Cabañas de Madera Sostenibles y Ecológicas

En toda la extensión de Cork Valley solo hay 5 Pod Houses, las pequeñas cabañas de madera sostenibles y ecológicas en las que se alojará quien se anime a vivir esta experiencia. Cada una de ellas está diseñada para 2 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de uno de los alojamientos más íntimos que existen en España. Tan solo 10 personas al mismo tiempo comparten una extensión de nada menos que 70 hectáreas.

Cada cabaña consta de una cama queen size y una pequeña cocina totalmente equipada para poder hacer comidas y cenas si se desea. Tiene baño completo con ducha, terraza, calefacción y aire acondicionado. Además, la estancia incluye un suculento desayuno con unas deliciosas magdalenas artesanas, miel de los Montes de Toledo, agua, leche, zumo natural, café e infusiones. También se pueden solicitar churros con chocolate y un pack especial para los más románticos: pétalos de rosa, dos benjamines de cava y una cajita de bombones con forma de corazón. Es, sin duda, el plan prefecto para parejas ya que se trata de un alojamiento Only Adults.

Amor por los animales

En Cork Valley saben lo importante que es disfrutar de las vacaciones junto a las mascotas. También lo necesario que es tenerlas en cuenta para evitar abandonos. Por ello, es un uno de los pocos alojamientos en Toledo que admiten mascotas sin cobrar ningún suplemento. Además, tampoco hay límite de tamaño o tipo de animal (con sentido común). ¡En Cork Valley se han alojado hasta loros!

Lugares increíbles, momentos memorables

Uno de sus atractivos de cara al buen tiempo es su infinity pool con vistas a la montaña, desde la que se puede contemplar un atardecer maravilloso. Esta piscina convierte Cork Valley en el lugar perfecto para hacer una escapada veraniega.

Ofrece también Talleres de Apicultura, Talleres de Cetrería, actividades de Observación de Fauna Silvestre y alquiler de Karts a pedales. Todas estas actividades se pueden contratar aparte directamente con el alojamiento.

Además, en la zona hay un montón de actividades que hacer sin coste, como rutas de senderismo o en bicicleta. También existe un centro de avistamiento de buitres y otras aves rapaces, incluso desde las mismas cabañas se pueden observar herbívoros como corzos o ciervos, e incluso jabalíes.

Otro momento memorable que se puede pasar es aprovechar el estupendo cielo y la poca contaminación lumínica que hay para ver las estrellas, ¡magia auténtica! También se puede disfrutar de otras actividades dependiendo de la temporada tales como la berrea, recolección de setas, migración grullas o maravillosas lluvias de estrellas.

Información útil

Dirección: Parcela 51 Hontanar, Ctra. CM-4157 (Navahermosa a Navas de Estena), s/n, 45159 Hontanar, España

Web de reservas: https://corkvalley.es/es/

Precio: desde 99€/noche

