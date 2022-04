UniCredit amplía su partnership con Worldline para Open Banking Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 15:49 h (CET) UniCredit, uno de los principales bancos paneuropeos, ha renovado su partnership con Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pago, para el servicio TPP (acrónimo de las siglas en inglés Third Party Provider) de Open Banking El partnership con Worldline permite a los clientes de UniCredit conectar sus cuentas en otros bancos de toda Europa a través de una única interfaz de programación de aplicaciones (API). Esto permite a UniCredit ofrecer eficazmente Servicios de Información de Cuentas (AIS) y Servicios de Iniciación de Pagos (PIS) y abre una serie de oportunidades de negocio tanto para UniCredit como para sus clientes. UniCredit utiliza el servicio TPP de Open Banking de Worldline desde 2020. El acuerdo se ha ampliado por otros dos años.

Alcance eficiente, que permite nuevos servicios para apoyar un mayor crecimiento

El parnership con Worldline proporciona enormes beneficios en términos de eficiencia. En lugar de establecer conexiones separadas con muchos bancos diferentes, UniCredit obtiene un alcance amplio y eficiente en toda Europa a través de una única API. A través de esta API, Worldline permite a UniCredit y a sus clientes ejecutar servicios PIS y AIS.

Además, la infraestructura segura de Open Banking de Worldline traduce los formatos de todos los bancos en una única API. Esto elimina la complejidad y la fricción de muchas integraciones diversas y permite a UniCredit ofrecer a sus clientes la posibilidad de obtener una visión consolidada de todas sus cuentas bancarias en uno o más bancos. También les permite iniciar un pago online en una cuenta de otro banco en Europa. Además, el servicio TPP de Open Banking de Worldline permite a UniCredit descubrir nuevas oportunidades de negocio para desarrollar nuevos servicios en beneficio de los clientes corporativos y particulares.

Worldline es uno de los mayores proveedores de Open Banking en Europa. La compañía ha estado trabajando activamente en PSD2/XS2A desde 2014, con el objetivo de ayudar a la industria a hacer que PSD2 funcione en la práctica. Worldline se compromete a liberar todo el potencial de Open Banking llegando a unos 3.500 bancos en 19 países de toda Europa y habilitando muchos casos de uso que permiten a los bancos crear rápida y eficazmente una propuesta de valor para sus clientes. Además del acuerdo para Open Banking, UniCredit también tiene un acuerdo de procesamiento de pagos a largo plazo con Worldline para gestionar todas las transacciones SEPA (acrónimo de las siglas en inglés Single Euro Payments Area), pagos instantáneos, multidivisas, pagos nacionales y de alto valor en Austria y Alemania.

Alessandro Baroni, Director de la División de Negocios de Worldline Financial Services, afirma: "Como empresa líder en tecnología de pagos de rápido crecimiento, queremos ayudar a nuestros clientes a prosperar en la economía impulsada por las API más allá de sus mercados regionales y aprovechar las oportunidades del Open Banking y el Open Finance.. Estamos orgullosos de que UniCredit haya decidido ampliar nuestra colaboración. Esto demuestra su reconocimiento de nuestro valor añadido, y esperamos seguir apoyándoles en su viaje hacia la Banca Abierta".

Luca Corsini, Director de Transacciones y Pagos de UniCredit, afirma: "Como banco de primer nivel activo en diferentes países europeos, confiamos en el apoyo de un proveedor con escala y presencia transeuropea para abordar los retos y oportunidades a los que se enfrentan nuestros clientes. En los últimos dos años, Worldline ha demostrado sus capacidades de Open Banking proporcionando un alcance rentable en toda Europa y permitiendo los servicios que nuestros clientes requieren. Además, actualmente también estamos aprovechando aún más las oportunidades que surgen de PSD2 y Open Banking".

