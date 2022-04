Elena López Riera, Premio Márgenes Futura 2022 La 12ª edición del festival se celebrará del 22 al 27 de noviembre Redacción

martes, 19 de abril de 2022, 11:47 h (CET) El Festival de Cine Independiente de Madrid, Márgenes anuncia el Premio Márgenes Futura para Elena López Riera. La entrega tendrá lugar en el marco de la 12ª edición, que se celebrará del 22 al 27 de noviembre de 2022.

Con este nuevo galardón, inaugurado en 2021, Márgenes pone en valor la carrera de jóvenes cineastas que han demostrado un trabajo firme y prometedor. Un reconocimiento al cine autoral que se abre hueco en la industria de forma cada vez más decidida. La catalana Clara Roquet fue la primera cineasta en recibir este premio cuyo relevo toma ahora la oriolana Elena López Riera.

Elena López Riera cuenta con un contrastado currículum en festivales. Su primer cortometraje, Pueblo (2015), se estrenó en la Quincena de los Realizadores de Cannes; Las vísceras (2016) fue presentado en Locarno; y Los que desean, fue nominado a los European Film Awards y ganó el Pardino d’oro al mejor cortometraje en Locarno. Su obra ha sido objeto de retrospectivas en La Cinémathèque Française (París), la Cineteca Colombiana (Bogotá) y el Festival Internacional de Cine de Gijón (España). Ha participado en la Berlinale Talent Campus, el programa de residencias Ikusmira Berriak, co-organizado por el Festival de Cine de San Sebastián y Tabakalera, y la Cinéfondation de Cannes.

A lo largo de su prometedora carrera, Elena López Riera se ha distinguido por su mirada singular sobre el mundo que la rodea y por un fuerte compromiso con el cine como expresión artística. En su esperada ópera prima El agua, la cineasta expande su narrativa a la ficción, sin dejar de lado los temas recurrentes de su obra y el arraigo en el cine de lo real. La película, que obtuvo el premio CNC al mejor pitch en la Cinéfondation de Cannes, se estrenará este año. Protagonizada por Bárbara Lennie y por actores no profesionales, El agua es uno de los títulos más prometedores de esta temporada y se postula como candidata para importantes festivales internacionales.

El Festival Márgenes viene siguiendo la trayectoria de la directora desde sus inicios. A lo largo de sus ediciones ha programado tanto sus trabajos en solitario como los realizados con el colectivo audiovisual Lacasinegra. Este premio supone el reconocimiento a una joven promesa del cine español que ha dado prueba de un gran talento y originalidad.

La entrega tendrá lugar en el marco de la 12ª edición del Festival, que se celebrará entre el 22 y el 27 de noviembre de 2022.



Márgenes es un festival internacional dedicado al cine independiente y de autor con especial atención para las nuevas tendencias en el panorama audiovisual contemporáneo y su interrelación con otras prácticas. La programación combina el talento joven con la obra de cineastas consagrados, con un decidido compromiso con el cine español y la originalidad de las propuestas presentadas. En ella tienen cabida también espectáculos A/V y otras actividades así como el laboratorio de desarrollo de proyectos MÁRGENES/WORK.



El Festival se consolida así como un evento dedicado al cine y a su intersección con otras disciplinas así como un lugar de encuentro anual para cineastas, creadores, artistas y profesionales. En los próximos meses, se darán a conocer más detalles sobre la programación de esta edición.

