PrestaShop Village reunirá al ecosistema e-Commerce en E-SHOW Barcelona 2022

martes, 19 de abril de 2022, 09:02 h (CET) E-SHOW 2022 acoge el PrestaShop Village, el espacio destinado al futuro del eCommerce Los próximo 4 y 5 de mayo del 2022 más de 6.000 profesionales y directivos C-level acudirán a E-SHOW Barcelona para conocer a las empresas líderes, descubrir las últimas tendencias y soluciones en servicios tecnológicos. Como referentes del comercio electrónico, este año PrestaShop contará con un espacio exclusivo,el PrestaShop Village, un área en la que se expondrán las soluciones de la multinacional y se ofrecerán ponencias en las que se abordará el presente y futuro del sector.

“Como solución que permite a las empresas desplegar fácilmente su negocio a mayor escala, la presencia de PrestaShop en el E-show tiene sentido. Es la oportunidad para ofrecer a nuestros usuarios y a todos los emprendedores la posibilidad de encontrarnos e interactuar con nuestro ecosistema. Hemos desarrollado una agenda de mesas redondas y workshops muy interesantes y de alto valor formativo y estaremos acompañados por nuestras agencias y nuestros Partners”, señaló Jorge Gonzalez Marcos, Head of Iberia y Latam de PrestaShop.

Durante las dos jornadas en las que se celebrará el evento, PrestaShop presentará sus soluciones más innovadoras con las que los visitantes podrán crear y desarrollar su propia tienda online. Además, acogerá en su espacio work shops y mesas redondas que tratarán las tendencias y últimas novedades del sector. Para ello PrestaShop contará con casos de éxito de tiendas PrestaShop como Freshly Cosmetics.

Adicionalmente se tratarán temas muy novedosos en el ecosistema Ecommerce como nuevos métodos de pago para Ecommerce o venta mediante Live Streaming. “Estamos muy emocionados por poder anunciar esta fusión con PrestaShop en E-SHOW Barcelona. Sin duda, será una gran oportunidad para todos los visitantes de la feria, los cuales podrán acudir al PrestaShop Village y conocer en primera persona las novedades de este líder del sector”, ha sentenciado el Director General de E-SHOW Barcelona, Agustín Torres

Prestashop cuenta con más de 50.000 tiendas en España y sigue creciendo

Con casi 300.000 sitios que ya utilizan su software en todo el mundo, más de 50.000 de ellos en España, PrestaShop se unió a MBE Worldwide en 2021 para acelerar su crecimiento y convertirse en la principal plataforma mundial de comercio electrónico y logística para empresas.

Agenda

https://events.prestashop.com/psconnect-barcelona-2022

Más sobre E-SHOW

E-SHOW Barcelona, del grupo CloserStill Media, reunirá a más de 6.000 directivos C-Level y expertos en eCommerce, marketing digital, big data e Inteligencia Artificial. El pabellón 1 de Fira de Barcelona albergará a más 150 empresas expositoras, todas ellas empresas líderes del sector, que mostrarán las últimas tendencias y soluciones en servicios tecnológicos. Este año, E-SHOW Barcelona se volverá a organizar junto a Technology for Marketing, feria europea líder en marketing digital y, como novedad, incorporará a su oferta la feria Big Data & AI World y FBAshow el evento para profesionales del ecosistema Amazon.

