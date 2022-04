A la Virgen de la Alegría ​Dedicado a todos los cordobeses y devotos de esta advocación de Nuestra Madre del Cielo Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 18 de abril de 2022, 10:59 h (CET) Virgen cordobesa de la Alegría,

hoy me postro ante ti, con devoción, al contemplar Tu henchido corazón superadas las penas que tenía.

Porque hoy, dulcísima María, que sigues a Jesús con ilusión, muestras un Rostrolleno de emoción al cumplirse lo que Él mismo decía.

Y como estás gozosa allá en el Cielo dulcísima Madredel Dios Eterno, condúcenos por el mejor camino.

