El 95 % de las webs en España incumplen la ley de protección de datos en materia de cookies

viernes, 15 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En el sector digital, las cookies son archivos que utiliza una página web para identificar a un usuario y pueden ser utilizadas desde las analíticas, el guardado del carrito de compra y para impactar con publicidad, por ejemplo. No obstante, estos siempre tienen que respetar el reglamento vigente.

El problema es que, actualmente, de acuerdo a un test realizado a más de 500.000 webs españolas hecho por La Fábrica de la Web, el 95 % de estas no cumplen con la LOPD, ya que aunque en su mayoría tienen un banner de cookies, estos no evitan la descarga hasta el consentimiento de los usuarios.

El conflicto de las cookies y la protección de datos en las websen España Resulta alarmante que en España exista un porcentaje tan alto de páginas web que no cumplen debidamente con la legislación vigente, respecto a la protección de datos personales de los usuarios en materia de cookies. Un tema que no solo los internautas deben tener en cuenta, sino que también los propietarios de una web, ya que por incumplir la LOPD o la RGPD pueden recibir multas que van desde los 900 € hasta los 600.000 €.

Por otro lado, está el hecho de que el 74 % de las webs españolas cargan muy lentamente, lo cual también representa un problema, puesto que no solo se arriesgan a multas por la ilegalidad de sus cookies, sino que además pierden ventas por la lentitud de sus webs. Básicamente, lo que está sucediendo hoy en día con la gran mayoría de las páginas web en España es que descargan cookies antes de que el usuario de su consentimiento, bloquean la navegación o no dan derecho a desistimiento, algo que también es ilegal. Todo esto representa un problema que pone en riesgo la privacidad del usuario y expone al sitio web a problemas legales importantes.

Una solución eficiente, segura y garantizada Para solucionar esto y ayudar a las páginas web actuales a cumplir adecuadamente con la legislación de protección de datos y cargar las cookies a una velocidad óptima, existe La Fábrica de la Web. Uno de los únicos y primeros servicios de hosting especializado en WordPress con un modelo todo incluido que no solo garantiza la velocidad de carga de las webs, sino que además también legaliza los banners de cookies.

Esto se debe a que en una sola suscripción incluye un banner de cookies altamente funcional, que escanea toda la web, crea y actualiza periódicamente un contrato inteligente que bloquea las cookies hasta que el usuario consienta y que se mantiene minimizado para dar derecho a desistimiento.

Para ello, separa las cookies que son estrictamente necesarias en cuatro tipos: las de rendimiento, las de preferencia y las de funcionalidad, las de análisis y muestra de información al usuario de los datos que se están descargando.

Aunque es alarmante que este alto porcentaje de páginas web no cumplan la ley de protección de datos en materia de cookies, al suscribirse a cualquiera de los planes de La Fábrica de la Web, el cliente siempre estará cubierto por el banner. Esta puede ser la solución más eficiente para evitar multas y problemas con la ley.



