La importancia de saber lo que se come, con Wemob y sus soluciones de control de flotas Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 17:03 h (CET)

Entre los sectores que necesitan refrigeración destacan el de la industria alimenticia y la industria farmacéutica. Los mismos llevan a cabo labores cuyos procesos son un claro ejemplo de que sin traslados que respeten la cadena de frío, sería imposible hacer llegar los productos en correcto estado a su destino para el consumo humano. El proceso logístico de productos que requieran refrigeración es un tema de gran complejidad, sea cual sea la naturaleza del producto o de la industria que lo genere.

No obstante, empresas como Wemob, dedican su labor a velar por este proceso, ofreciendo así una garantía a los sectores que se ven afectados.

Garantizar un óptimo sistema de refrigeración: tecnología de sensorización termográfica IoT y GPS Con tal de no dejar esta variable bajo el control de personas y así reducir la posibilidad del llamado “error humano”, existen alternativas que, usando tecnologías de trazabilidad termográfica y GPS, monitorean la temperatura en flotas de transporte y reparto dotadas de sistemas de refrigeración. Este procedimiento puede realizarse instalando un pequeño dispositivo telemático, que dispone de receptor GPS (para geolocalizar los elementos), comunicaciones online y sensores de temperatura certificados y calibrados.

Esta empresa de servicios dedicada a la geolocalización y control de flotas, con más de 15 años de experiencia en el sector de nuevas tecnologías, presta sus servicios en el desarrollo de software, la integración de equipos electrónicos en torno a la geolocalización y la implementación de proyectos a medida, estando a la vanguardia de la consultoría tecnológica.

Si se diese el caso de que la cadena de refrigeración se rompiese y no se pudiese mantener la temperatura establecida para los medicamentos, Wemob generaría alarmas en tiempo real que activarían procedimientos en los departamentos de los operadores logísticos de laboratorios farmacéuticos y productores alimentarios.

Control de flotas y trazabilidad certificados GDP a tiempo real Certificando su sistema de Gestión de Temperaturas y Control de la cadena de frío conforme a la normativa de Buenas Prácticas para la Distribución de Medicamentos (GDP), Wemob incrementa su competitividad y afianza su posicionamiento líder en el sector como empresa comprometida con la calidad y la excelencia, según afirmó Miguel Guerrero Fernández, CEO de la compañía.

El ejecutivo explicó que la empresa busca ofrecer soluciones tecnológicas de movilidad a través de dispositivos de control de combustible, velocidad, localización, temperatura y su servicio de descarga remota de tacógrafo digital. Estos instrumentos ofrecen capacidad de control online a la actividad de la flota, además de la temperatura con sistemas de alarmas, conexión con centralita, cálculo de consumos, kilometraje, frenadas y aceleraciones bruscas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.