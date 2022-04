Mist Meals, una solución saludable de menú semanal a domicilio Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 16:52 h (CET)

A muchas personas, se les hace muy difícil planificar las recetas de cada día de la semana, porque no les gusta meterse en la cocina. Otras, por circunstancias personales o laborales, no tienen tiempo de cocinar.

Sin embargo, existe la posibilidad de pedir un menú semanal a domicilio, gracias a la empresa Mist Meals. Estaofrece una forma saludable y alineada con los propósitos de cuidar la salud de sus clientes, bajar de peso, aumentar la masa muscular y preparar recetas deliciosas.

Mist Meals es una empresa de venta de comida a domicilio. Cuenta con platos diseñados con alto contenido en proteínas, bajos en grasas saturadas y sin ningún tipo de colorantes. Con tres opciones disponibles: plan semanal, a la carta y para la empresa, que dispone de descuentos.

¿Cuáles son las ventajas de un menú semanal a domicilio? Muchas personas han comenzado a decantarse por tener un menú semanal ya planificado y que sea a domicilio. Esto supone una gran ventaja para quienes deciden disponer de más tiempo libre o, simplemente, comer platos sanos y deliciosos.

Una de las ventajas que brinda esta opción es que evita el hecho de tener que hacer la compra semanal. Además, es útil para aquellas personas a las que no les gusta cocinar y no quieren perder tiempo en lavar platos o dejarlos acumulados en el lavavajillas.

Con el servicio que ofrece Mist Meals, los usuarios pueden elegir la comida que más les apetece cada día, asesorados por un equipo de expertos. Por otro lado, es una forma de aprovechar el tiempo y de ahorrar dinero, sin salir a comer a restaurantes.

La comida rápida no es sana y Mist Meals propone recetas variadas y equilibradas, con variedad de ingredientes y administrando bien los tamaños y los contenidos de las calorías.

Mist Meals fomenta una alimentación saludable La empresa diseña los platos semanalmente, según las necesidades de cada cliente, y ofrece un precio adaptado a cualquier bolsillo y un descuento del 20 % en la primera compra. Los platos se sirve refrigerados (no congelados) y envasados con materiales compostables.

Mist Meals tiene el requisito de un pedido mínimo de 5 unidades, aunque se recomienda el menú semanal a domicilio, cuyos gastos de entrega se cobran una única vez.

Además, Mist Meals dispone de dos tamaños de platos, el mediano y el grande, adaptados a las necesidades de cada individuo. Por otra parte, el plan semanal está basado en los datos físicos de la persona y su nivel de actividad.

El objetivo primordial de Mist Meals es ofrecer la alternativa de comida saludable, casera y exquisita, para crear un hábito de alimentación de quienes quieren controlar su alimentación.



