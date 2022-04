Presentación completa de una propiedad con la tecnología Render 3D de Visual Re Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 16:44 h (CET) El mercado inmobiliario ha evolucionado mucho y, gran parte de ello, se debe a los avances tecnológicos de las últimas décadas. Ahora, ya no solamente se les muestra a los posibles compradores una o varias imágenes de la propiedad para que tenga una idea más clara acerca de la apariencia y estructura del inmueble.

De hecho, ya es posible acceder a una presentación completa en 3D, que permite visualizar hasta el último rincón de la propiedad desde la comodidad de un ordenador. La tecnología se conoce como Render 3D y la empresa Visual Re es especialista en desarrollar esta tecnología para la presentación en tres dimensiones de cualquier inmueble.

Presentación completa en 3D La tecnología del Render 3D ha significado la apertura hacia mejores posibilidades a la hora de vender un inmueble. De hecho, se está convirtiendo en una herramienta muy solicitada y utilizada por portales inmobiliarios que desean poder presentar sus inmuebles a los clientes, de una forma mucho más completa e interactiva. Básicamente, consiste en una imagen digital, creada a partir de un modelo en 3 dimensiones, previamente elaborado en programas especializados de arquitectura, tales como 3D Studio Max, AutoCad, etc.

El resultado es un modelo interactivo en 3D de la propiedad, que permite conocer su ubicación exacta, visualizar el edificio, su estructura, sus planos. Esta tecnología incluso permite hacer una visita virtual por toda la propiedad, sus habitaciones, salas, baños, etc. Su uso facilita a cualquier comprador poder acceder de una manera más completa e inmersiva a un inmueble sin tener que salir de su casa, tan solo haciendo unos cuantos clics.

Promocionar inmuebles de otra forma Visual Re es una compañía dedicada a la realización de Render 3D hiperrealistas, cuyos servicios están orientados, principalmente, a arquitectos y empresas inmobiliarias. El objetivo es facilitarles una nueva forma de hacer la presentación de sus propiedades, a través de una tecnología que ofrece tours 3D, vídeos y animación en 3 dimensiones para potenciar la venta de su cartera de inmuebles. Da igual si se trata de hoteles, complejos residenciales o una vivienda, la tecnología render 3D de Visual Re permitirá a los profesionales poder mostrar en su web estas presentaciones, para que sus clientes disfruten de ellas con tan solo un clic.

Por otro lado, el modelo finalizado también incorpora una gran variedad de funciones, permitiendo, incluso, personalizar el diseño y cambiar una fachada con solo presionar un botón.

Definitivamente, la tecnología Render 3D pondrá a cualquier web inmobiliaria un paso por delante de la competencia. Esta nueva forma de presentar una propiedad es mucho más efectiva y, en consecuencia, servirá para promover mayores ventas.



