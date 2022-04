¿Cómo montar un cine en casa?, con Proyector Pro Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de abril de 2022, 11:26 h (CET)

Durante los últimos años, los televisores han ido evolucionando mucho, y cada vez cuentan con mayores prestaciones, calidad de imagen y funciones. Sin embargo, quienes son verdaderamente amantes del cine saben que la experiencia más cercana a estar en un cine la ofrece un proyector y no una TV. Aun así, esta es apenas una de las muchas ventajas que estos dispositivos pueden ofrecer para quienes quieren crear su propio cine en casa. Para ello, hay que elegir un proyector de calidad, y en la tienda online de Proyector Pro hay varios modelos disponibles, a precios competitivos.

¿Cómo montar un cine en casa? Para configurar un cine en casa es necesario contar en primer lugar con cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos y tal vez el más importante será el proyector, encargado de mostrar la imagen del vídeo o película que se quiera ver. En segundo lugar, hará falta una pantalla en la que proyectar la imagen, es decir un telón para proyector que se puede adquirir fácilmente en la tienda online de Proyector Pro a un precio asequible. En estos casos, se puede utilizar una pared lisa y blanca de la habitación, aunque el resultado será un poco de menor calidad. El siguiente elemento será un sistema de sonido para una buena experiencia conjunta de audio y vídeo. Y por último, una fuente de video, que será donde se reproducirá la película y que estará conectado al proyector para que este último muestre la imagen. La fuente de video bien puede ser un portátil, una consola de videojuegos, un DVD/Blu-Ray Player, etc.

Además de estos cuatro elementos también se deberá acondicionar el espacio, utilizar muebles cómodos ubicados de tal manera que todos puedan ver bien las imágenes, y por supuesto las palomitas, las luces bajas y buena compañía.

¿Por qué un proyector y no una TV? Los proyectores son capaces de ofrecer una experiencia mucho más parecida a estar en un cine que una TV. Además, la relación de precio por pulgada es en la mayoría de los casos, mucho más barata en comparación con un televisor. Por otro lado, los proyectores actuales son capaces de ofrecer una altísima calidad de imagen, que puede llegar incluso hasta el 4K o Ultra HD. De hecho, en Proyector Pro se pueden encontrar variedad en proyectores tanto en Full HD como en 4K, de muy buena calidad y con excelentes características. Con cualquiera de ellos, quienes quieran tener su cine en casa tendrán garantizada una excelente experiencia visual.

La forma de adquirir cualquiera de estos proyectores es tan fácil como acceder a la tienda online de Proyector Pro. Allí, incluso el usuario encontrará otros dispositivos tecnológicos de vídeo como televisores, pantallas de proyección, pizarras digitales, proyectores 3D y mucho más.

Entre los fabricantes en proyección se destaca el fabricante Optoma, el cual es el fabricante nº 1 a nivel mundial de proyectores con tecnología DLP (la mejor para disfrutar de cine y gaming). Entre los modelos actualmente en el mercado se pueden destacar dos, el modelo UHD55 un proyector UHD 4K en lámpara con altas prestaciones, o el modelo UHZ50, proyector especialmente diseñado para cine, deportes y gaming,con la última tecnología láser. No obstante, siempre es recomendable contar con la ayuda de profesionales como Proyector Pro para un asesoramiento personalizado.



