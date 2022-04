Breaking Ice, la aplicación creada por Marta Saiz que está arrasando en descargas Emprendedores de Hoy

Marta Saiz revoluciona el mercado de las apps de citas con el lanzamiento de la app Breaking Ice.

De abogada y madre, a cofundadora de una aplicación móvil para conocer personas… ¿A qué se debió este cambio?

Siempre he tenido un objetivo muy claro en mi vida: emprender. En la universidad sabía que quería salir de allí siendo mi propia jefa y así fue.

A lo largo de los años, he tenido muchas ideas que he querido llevar a cabo, pero mi deseo de ser madre y ejercer como tal, unido al tiempo empleado en mi profesión, me hacían imposible abrir nuevos caminos por la falta de tiempo. Sé que suena a tópico, pero así es.

La idea de la app surgió en el momento perfecto. Muchas horas de pensamiento durante el inicio de la pandemia y mis hijas ya dejaban de ser bebés.

Mi profesión es perfectamente compatible con todo lo que te propongas, así que era el momento de lanzarse a por todas. No es un cambio como tal, sino una vorágine de mi vida, que me satisface mucho.

¿Marta, de dónde nace la idea de crear una app de citas y por qué?

De algo tan sencillo como una cena entre amigos. Isaac, Fidel (mis socios) y yo comentábamos la evolución a lo largo de los últimos 10 años de este tipo de apps. Los tres habíamos sido usuarios en el pasado. Achacábamos a internet el cambio en la forma de ligar, pero notábamos que las apps del sector seguían siendo igual de monótonas y aburridas.

Fidel, en ese momento, estaba usando este tipo de aplicaciones y, en esa cena, comenzamos a detectar los problemas y necesidades que existían en este campo y comenzamos así la investigación hasta el día de hoy.

¿En qué se diferencia Breaking Ice de otras apps similares?

Nuestra propuesta de valor va más allá de conectar a personas a través de la pantalla. El epicentro de nuestra app no es el hecho de buscar, sino encontrar. A simple vista podrías pensar que es lo mismo, pero no lo es.

Puedes usar Breaking Ice para encontrar una persona o experiencia determinada sin la necesidad en la que te sitúa la búsqueda. Es decir, puedes ser una persona soltera o con pareja, querer encontrar amigos, una aventura o el amor de tu vida en tu ciudad o fuera de ella o, incluso, darte de alta con tu pareja o con algún amigo o amiga para encontrar la experiencia que desees.

¿Cuáles son las funcionalidades más interesantes dentro de la app? Y lo más importante Marta, ¿Cuál es la principal?

Encontrar lo que deseemos lo podemos hacer a través del tradicional Find o en nuestro mapa, que introduce una de las diferencias clave en el sector.

Un mapa 100% real, tanto de la ciudad o del país en el que estés en ese momento, donde aparece la ubicación (aproximada) de los usuarios que así lo deseen. Puedes conectar con ellos en ese mismo instante e incluso montar una cita improvisada.

Para ello, también hemos situado en nuestro mapa multitud de establecimientos donde poder llevar a cabo esas citas o experiencias de manera totalmente segura.

Con Breaking Ice rompemos el hielo de forma divertida y tumbamos todas las etiquetas. Puedes definirte como desees, darte de alta de manera individual o con amigos o pareja y querer encontrar el tipo de persona o personas que te apetezca.

Además, hemos añadido una serie de juegos que hacen más amena la experiencia desde que te adentras en el Universo Breaking Ice. Ruletas de la suerte, que nos regalan hielos y distintas opciones para conectar de forma más rápida. Test de afinidad y a ciegas, con los que podemos romper el hielo de manera divertida y comprobar la compatibilidad que tenemos con esa persona con la que estamos hablando. Y preguntas de cultura general en distintas áreas que te hacen posicionarte en el Ránking de los Más Acertados.

Estos son algunos de los puntos fuertes y totalmente novedosos que introduce Breaking Ice.

¿En qué consiste el modo invisible Marta?

¡Lo que todos hemos pensado en algún momento de nuestras vidas! Te permite hacer uso de la app sin ser visto, ni en el Find ni en el mapa ni en los ránkings. ¡Puedes investigar todos los perfiles sin que te descubran!

¿Por qué la frase “una app libre de etiquetas”?

¡Cero etiquetas! Es importante hacer ver a viva voz que todos y cada uno de nosotros somos especiales, válidos para todo e importantes.

No voy a la proyección de “puedes ser quien quieras ser”, sino a la presente realidad de “eres quién eres y tal cual te respetamos y aceptamos”. Todos los gustos son válidos, todas las cualidades y todas las aptitudes que a cada uno nos hacen diferentes.

Además, todos los establecimientos que encontramos en la app son verificados por nosotros mismos para asegurarnos que están libres de etiquetas, donde todas las personas se sentirán cómodas.

Puedes ser quién eres y encontrar lo que deseas con única condición: el respeto, pues todos somos igual de merecedores del amor y cariño de los demás.

¿Marta, realmente podemos garantizar que es una app segura?

Totalmente sí. De forma continua, realizamos un control exhaustivo de todos nuestros usuarios. Comprobamos que en los perfiles no haya fotos fuera de lugar o subidas de tono.

Además, el equipo encargado de esta gestión está a disposición de todo aquel que desee denunciar algún comportamiento invasivo o dañino. Individualmente, en tu perfil, tienes la opción de bloquear y reportar al usuario que consideres exponiendo tus motivos.

En lo que respecta al mapa, la ubicación por defecto es aproximada, para no revelar en ningún momento donde te encuentras exactamente. Sin embargo, tenemos disponible la opción de comunicar tu ubicación exacta si así lo deseas, durante un tiempo de 30 minutos, además de poder quitarla cuando quieras. Y nuestros establecimientos son lugares plenamente seguros, donde poder conectar cómoda y tranquilamente.

¿Tienes alguna recomendación para hacer un uso adecuado de la aplicación y para sacarle el máximo partido?

Ser tú mismo y dejar los prejuicios fuera, formar parte de nuestro universo con actitud disfrutona.

¿Qué expectativas tienes acerca de Breaking Ice ahora que tienes ese tiempo Marta?

Personalmente, mis ilusiones están en crear una comunidad de personas que puedan ser ellas mismas con total tranquilidad y generar en ellas diversión y felicidad en su vida diaria. Proporcionarles una vía de escape que les haga sonreír y poder conocer gente de todos los lugares. Además de poder colaborar con los mejores establecimientos y experiencias de cada lugar.

Y, como colofón, extrapolar la experiencia Breaking Ice al mundo de los eventos y las fiestas, tal y como hicimos en nuestro evento de presentación en el Cine Capitol de Madrid.

Romper el hielo a través de eventos habituales por las distintas ciudades de nuestro país y del mundo.

Y sobre todo disfrutar, cada día, de todo ello desde dentro y desde fuera, ¡rompiendo los hielos y las etiquetas!



