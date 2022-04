FACUA pide vigilar a bares y restaurantes para asegurar que ofrecen agua de grifo gratis, como dicta la Ley de Residuos Esta práctica lleva años implantada en otros países europeos, como Francia Redacción

jueves, 14 de abril de 2022, 10:16 h (CET) La organización FACUA-Consumidores en Acción insta a las autoridades a vigilar que los establecimientos de hostelería cumplen con la nueva obligación de ofrecer agua de grifo gratis según establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que entró en vigor el pasado domingo, 10 de abril.

Esta nueva obligación para bares y restaurantes, entre otras, busca reducir el consumo de botellas de un solo uso. Se trata de una medida que la organización pedía desde hace años. Además, FACUA pide a los consumidores que ayuden a que la norma se cumpla y reclamen ante las autoridades de consumo las posibles irregularidades e incumplimientos de algunos establecimientos que se nieguen a ofrecer agua de grifo sin coste.

Esta práctica lleva años implantada en otros países europeos, como Francia. Con la nueva Ley de Residuos los usuarios los hosteleros deben ofrecer a los usuarios un recipiente de agua de grifo y vasos para su consumo, de forma gratuita y complementaria a la oferta del local.



La organización considera que de esta manera se fomenta el consumo de agua de grifo que, teóricamente debe ser totalmente segura para los ciudadanos, así como más económica y ecológica, pues no implica el uso de envases de plástico.

Otra de las medidas de la ley para reducir el uso de envases es el fomento de la venta a granel pues, a más tardar el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de más de 400 metros deberán destinar al menos el 20 por ciento de su superficie (80 metros) a la venta de productos sin embalaje primario o a través de envases reutilizables.

Los comerciantes, asimismo quedan obligados a aceptar envases reutilizables en buen estado, como bolsas, fiambreras o botellas. Por otro lado, la Ley crea dos nuevos impuestos que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2023: el primero se aplicará a los envases de plástico no reutilizables y el segundo, al depósito de residuos en vertedero, a la incineración y la coincineración de residuos.

