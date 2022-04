Vivasania, el centro comercial online con ofertas y descuentos en artículos cotidianos de primeras marcas Emprendedores de Hoy

En la actualidad, los comercios virtuales están en auge y hay mucha competencia entre las empresas del sector que venden sus productos o servicios por internet. Es aquí donde nace Vivasania.

Este centro comercial onlinedispone de productos de uso diario, a precios competitivos. En su portal, se pueden encontrar beneficios como ofertas y descuentos, envío gratis de acuerdo al pedido y la posibilidad de establecer un diálogo cercano con la web para resolver dudas.

Una web con los productos de siempre a precios únicos Vivasania es un gran centro comercial online que enfoca sus esfuerzos en los productos cotidianos o de primera necesidad, los cuales cuentan con precios accesibles o menores que los ofrecidos por otras empresas.

Hay más de 26.500 productos a la venta, de los cuales más de 1.000 tienen la etiqueta de “envío gratuito”. Por compras superiores a los 60 €, se puede acceder a este beneficio. Adicionalmente, se pueden recibir descuentos en el envío por compras entre los rangos de los 20 €, 30 €, 40 € y 50 €.

El objetivo primordial de este centro comercial es el de abaratar los gastos familiares, además de ahorrarles un tiempo muy valioso en recorrer infinitos pasillos y los traslados a estas grandes superficies. Por esta razón, cuenta con un gran extenso número de categorías, entre las que destacan las de hogar, jardín, bricolaje, menaje, droguería, farmacia, cuidado e higiene personal, nutrición deportiva, tecnología y accesorios para automóviles.

Vivasania ofrece un personal shopper completamente gratuito a todos sus clientes Actualmente, tanto jóvenes como personas más mayores se están lanzando a la compra por internet. Por esta razón, Vivasania ofrece un personal shopper completamente gratuito a todos sus clientes. Esta persona les ayudará a encontrar los productos que buscan, incluso si no están en stock.

Adicionalmente, gracias a una actualización semanal de sus catálogos con las últimas novedades del mercado, se publican liquidaciones de los productos que pronto estarán fuera de actividad en la web.

Aunque todavía no está confirmado, la web ya está pensando en nuevas formas de recompensar a sus clientes. Se está evaluando la idea de una especie de pequeña suscripción anual, que le permitirá al cliente acceder al producto a precio de coste.

Todas estas ventajas que brinda Vivasania le han permitido fortalecer su reconocimiento como centro comercial digital y ganarse la confianza de todos sus clientes. Adicionalmente, cabe destacar los bajos precios y oportunidades que se pueden encontrar en las pestañas de “Oferta 2×1” y de “Promos y Chollos”.



