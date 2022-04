Outsourcing de diseño para empresas, de la mano de Gauzak Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El outsourcinges un término que se refiere el mecanismo mediante el cual una empresa contrata a otra para la ejecución de determinadas tareas.

Esto permite a los contratantes delegar algunas funciones y no tener la necesidad de organizar departamentos o destinar personal en nómina a que haga esas funciones especializadas.

La ventaja más importante del outsourcing es que la contratación de un proveedor externo para un determinado tipo de servicios se basa en la efectividad. El pago se fundamenta en los resultados, hecho que trae como consecuencia un aliado más eficiente con los recursos y con desempeño más competitivo.

La importancia de renovarse continuamente En un mercado cada vez más competitivo y cambiante, la renovación continua es crucial para que las empresas no se queden rezagadas. Sobre todo aquellas que compiten en sectores donde existen muchos oferentes, como el diseño de productos y diseño industrial.

El desarrollo de nuevos modelos o propuestas puede implicar un esfuerzo muy absorbente para el equipo ejecutivo. Esto puede ocurrir, principalmente, cuando la compañía carece de una división I+D+I (investigación, desarrollo e innovación). Pero como el mercado no espera, se requieren soluciones rápidas y efectivas para no perder cuota de participación.

Es allí donde el outsourcing se convierte en la respuesta. Se trata de contratar a una empresa especializada en el diseño de producto o el diseño industrial que pueda aportar su talento en nuevos productos, que sean propuestas que capten y proyecten la esencia de la compañía y que contribuyan a su crecimiento en ventas.

La tendencia de buscar soluciones rápidas y efectivas Gauzak es una de las firmas que más ha destacado en el diseño de producto y el diseño industrial. Su promesa ha sido la de desarrollar bienes diferenciadores y competitivos para sus clientes. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales que ha acumulado una valiosa experiencia, avalada por numerosos reconocimientos internacionales.

Su forma de trabajar es la de un departamento de diseño externo para las empresas. Esto hace que sus clientes puedan vivir todo el proceso creativo y participar en él, para sentir el control sobre los resultados, independientemente de que se trate de la figura del outsourcing. Con ello, las empresas consiguen desarrollar productos de manera rápida y mantenerse en el mercado siempre como fabricantes innovadores.

Otra ventaja de empresas como Gauzak es que la conformación de sus equipos de desarrollo para nuevos productos se adapta a la necesidad de cada negocio. Pueden ser equipos para tareas puntuales, como el diseño de un nuevo reloj de mesa. Pero si se requiere un desarrollo global que además integre la marca, diseño web, e-commerce o packaging, el equipo puede escalar para atenderlo. Se trata de una alternativa en la que empresa contratista solo puede ganar nuevas ideas.



