Asistecs, una consultora experta en la digitalización de empresas Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:56 h (CET)

Muchas compañías del sector industrial tienen problemas para poder digitalizar su área de producción a día de hoy, aun cuando esta área es la que más requiere una trasformación digital. Si a esto se le añade el hecho de que cada día la digitalización es más relevante a nivel empresarial, la urgencia de encontrar soluciones adecuadas para este sector es, más que nunca, una prioridad. Para responder a esta necesidad, la consultora industrial experta en implantación de sistemas digitalizados de gestión Asistecs, ha desarrollado el Kit Digital, un producto creado especialmente para el establecimiento de un completo módulo de gestión de producción.

La necesidad de digitalizar la producción Implantar sistemas de gestión y control en una empresa del sector de la producción es un desafío complejo, motivo por el cual muchas compañías industriales no han podido digitalizarse adecuadamente. Esto ha representado una dificultad importante considerando que esta área es fundamental en cualquier empresa para aportar valor a sus clientes. El Kit Digital desarrollado por Asistecs está pensado para que las empresas industriales puedan implantar un ERP completo que les permita gestionar de forma adecuada toda su producción. La metodología del kit se basa en una metodología MRP, que entre otras cosas favorece la integración de todas las áreas de la compañía, es decir, el inventario, las compras, gestión de órdenes de trabajo, etc.

A pesar de que todo esto tiene un importe elevado, este puede ser subvencionado al 100 %, por lo que las empresas no tendrían que pagar nada para poder acceder al Kit Digital.

Un servicio que se puede adquirir a un coste cero El importe correspondiente al Kit Digital es equivalente a la ayuda que ofrece el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el cual aprobó la subvención a empresas del sector industrial que tengan una plantilla de entre 10 y 49 empleados. Con esto queda cubierto al cien por cien del coste de los aplicativos que incluye el Kit Digital. Estos son, por ejemplo, un software completo de gestión empresarial o ERP para compras, proyectos, producción, etc.

Además de eso, incluye cuadros de mando o Business Intelligent; copias de seguridad; creación de e-commerce; acceso a la nube a todos estos softwares; instalación de bases de datos exclusivas y migración de ficheros de datos. Todo gestionado fácilmente desde un ordenador, tablet o smartphone.

La empresa también ofrece consultoría especializada con la cual las empresas de producción sus prácticas de gestión, así como aprovechar al máximo cada una de las herramientas que incluye el Kit Digital. En la web de Asistecs se encuentra el formulario que deben rellenar las empresas para poder acceder a la subvención del paquete.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Outsourcing de diseño para empresas, de la mano de Gauzak La Paella de Papá, un restaurante acogedor y familiar con servicio para llevar Adiós QR, bienvenido QUALO Los programas de estimulación temprana que realiza E-THERAPYKIDS GR-7 Professional explica por qué aparecen las canas y cómo revertir su aparición