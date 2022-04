Encuentro con Jorge Perugorría y Vladimir Cruz Visitan la Academia de Cine con motivo de la Medalla de Oro a los y las intérpretes del cine latinoamericano que han contribuido al cine español Redacción

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:31 h (CET) El nutrido grupo de actores y actrices latinoamericanos que con sus interpretaciones han contribuido al cine español ha sido reconocidos con la Medalla de Oro de la Academia de Cine, premio que se entregará el próximo 25 de abril.

Con motivo de este galardón a los y las intérpretes del cine latinoamericano, representados por la argentina Cecilia Roth y el cubano Jorge Perugorría, el lunes 18 Perugorría visitará la institución, donde conversará con el público tras el pase de una de las películas que ha protagonizado en nuestro país, Vientos de La Habana, de Félix Viscarret.



Perugorría compartirá escenario con Vladimir Cruz, su compatriota y compañero en la inolvidable Fresa y chocolate.

También acudirán a la Academia de Cine Carla Simón, directora y guionista de la cinta ganadora del Oso de Oro en la 72 edición de la Berlinale, Alcarràs –día 21–; Jorge Guerricaechevarría, coautor de libreto de Las leyes de la frontera –día 22–; y el productor y director Álvaro Longoria, el actor y escritor Carlos Bardem, Abdulah Arabi (Delegado del Frente Polisario para España), Munina Rivas (Asociación Saharaui de la Comunidad de Madrid) y, por videoconferencia, Javier Bardem y Sofía Castañón (documentalista, poetisa y portavoz de Cultura e Igualdad en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos), que el martes 19 mantendrán un encuentro, en una actividad organizada por ACCIÓN y moderada por el cineasta Juan Vicente Córdoba, tras el pase del documental Hijos de las nubes, la última colonia, Goya al Mejor Documental en 2012.

Cine y memoria

Organizada por la Academia de Cine y la Asociación Arte y Memoria, la jornada del 20 de abril está dedicada al cine que muestra y reflexiona sobre la memoria como parte fundamental para conocer la historia.

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, la directora de producción Sol Carnicero y los cineastas Azucena Rodríguez, Víctor Matellano y Francisco Jesús Pinilla participan en el encuentro moderado por la actriz y directora Amparo Climent. La jornada, que comenzará a las 18:30 horas, se completa con la proyección de los cortometrajes ganadores de FESCIMED (Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática), Paisaje para después de una guerra, La niña de la guerra civil y Mama.

