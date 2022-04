The Traffic Lab, ‘Escoger correctamente las herramientas para crear funnels es vital para los profesionales que ofrecen servicios de marketing’ Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 17:14 h (CET)

En la actualidad, lo recomendable es recurrir a sistemas para vender productos o servicios en internet de una forma automatizada y se encargan de eso las agencias especializadas y profesionales del marketing. Hoy día, la era de la digitalización ha influido en la automatización de los procesos internos de las empresas y en sus sistemas de ventas.

Por ello, se está viviendo un crecimiento exponencial de nuevas agencias y profesionales que ofrecen sus servicios de marketing digital a las empresas y pequeños negocios.

Estas figuras profesionales, como son el trafficker, el funneler o los afiliados, no solo se dedican a crear anuncios y campañas en Google o redes sociales, sino que también se involucran más a fondo en todos esos procesos de venta.

Para crear y diseñar estos procesos automatizados, también llamados funnels de marketing, son necesarias herramientas de marketing digital muy específicas.

Es muy importante para estos profesionales escoger correctamente estas herramientas desde el principio, ya que no solo es necesario que les permitan crear todo tipo de funnels a nivel profesional, sino que también deben tener en cuenta su propia economía y tranquilidad.

Profesionales que conocen las necesidades del mercado “Las herramientas de marketing digital son de vital importancia, porque con ellas estamos llevando a la práctica nuestros conocimientos de marketing. Si como profesional te equivocas al escogerlas, perderás tiempo y dinero cada mes”, afirma la agencia The Traffic Lab.

The Traffic Lab es una agencia especializada en el desarrollo de funnels de marketing para todo tipo de negocios: de servicios online, formación, ecommerce, etc.

Su equipo de profesionales expertos acumula más de 30 años de experiencia en diferentes ámbitos relacionados con el marketing y han sido galardonados con importantes reconocimientos internacionales.

Desde 2013 se han enfocado en la consultoría y el desarrollo de sistemas y herramientasdemarketing digital para crear funnels y se han posicionado como un referente en el sector.

The Traffic Lab ha creado recientemente una masterclass gratuita de menos de 30 minutos, donde analiza y simplifica toda esta información sobre herramientas de marketing digital.

El objetivo es ayudar a que las agencias, traffickers, funnelers y afiliados, tanto para los que comienzan como para las que ya están establecidos, puedan crear cimientos firmes en su negocio de marketing y evitar dar palos de ciego, permitiendo ahorrar mucho tiempo y dinero en el futuro.

Los profesionales del marketing interesados disponen de más información sobre la masterclass en su página web.

¿Cuáles son las herramientas de marketing digital? “Las plataformas para crear funnels suelen ser caras y al final nunca sabes lo que vas a pagar, ya que existen diferentes planes, con diferentes limitaciones en cada uno: límite de funnels, de subdominios, de píxeles, contactos, automatizaciones, etc. Además, solo tienen soporte en inglés”.

Muchos emprendedores escogen este tipo de plataformas y terminan cambiando de plan constantemente para intentar ahorrar, o bien compartiéndolas con otros profesionales, con los problemas que eso conlleva.

En la masterclass gratuita impartida por The Traffic Lab, se desvela cómo elegir las herramientas indispensables para crear funnels, más completas y convenientes económicamente, para evitar problemas y pérdidas de tiempo y dinero.



