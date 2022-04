Sobi España desarrolla la herramienta Liberation Map para personas con hemofilia Ayuda a los afectados a identificar aquellas cuestiones en las que les gustaría tener más información Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 13 de abril de 2022, 10:23 h (CET) Sobi, compañía biotecnológica internacional dedicada al desarrollo de tratamientos innovadores para las personas que viven con patologías poco frecuentes, anuncia el lanzamiento de la herramienta Liberation Map, codiseñada con personas con hemofilia y profesionales sanitarios. La herramienta, lanzada en España coincidiendo con el Día Mundial de la Hemofilia, está disponible desde este enlace: https://liberatelife.es/liberationmapp.

Liberation Map utiliza un sencillo cuestionario dirigido a personas que viven con hemofilia y sus familiares. Consta de ocho preguntas que evalúan las necesidades y comportamientos no cubiertos e identifica prioridades futuras. De manera interactiva, en función de las respuestas introducidas, el mapa final ayuda a las personas con hemofilia a identificar aquellas cuestiones en las que les gustaría tener más información.

Así, la puntuación sobre la satisfacción actual y futura es visualizada en un mapa personalizado de cada paciente, que incluye sus intereses de cara al futuro. El gráfico final se puede imprimir o guardar en un ordenador o en un smartphone, así como compartirlo con los profesionales sanitarios. De esta forma, en función de sus intereses, el mapa guía al paciente a través de una serie de recursos educativos que son gratuitos y están disponibles en la web Libertate Life: https://liberatelife.es/.

El desarrollo de esta herramienta forma parte de los programas de Sobi para apoyar la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, promoviendo que los pacientes puedan gestionar mejor su enfermedad a través del conocimiento y la información.

Así, Liberate Map es fruto de un estudio etnográfico de pacientes europeos realizado por Sobi en 2018. La investigación reveló la necesidad de una herramienta que facilitara el diálogo entre las personas con hemofilia y los profesionales de la salud. Para abordar las necesidades no cubiertas y promover ese contacto Sobi ha desarrollado Liberation Map, tomando como base la información del referido estudio etnográfico, la literatura revisada y diversas entrevistas con pacientes y su entorno.

Día Mundial de la Hemofilia

Sobi presente Liberation Map coincidiendo con el Día Mundial de la Hemofilia, que se celebra el domingo 17 de abril y este año está dedicado por la Federación Mundial de Hemofilia a mejorar el acceso sostenible y equitativo a la atención y al tratamiento. Liberation Map es una nueva herramienta para contribuir a este objetivo en España.

