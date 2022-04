​MotoGP, una historia de más de 60 años Es uno de los eventos más consolidados del mundo del deporte Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de abril de 2022, 09:20 h (CET) Los aficionados al motor suelen tener un par de competiciones que no se pierden jamás. La F1 está en esta lista, por supuesto, pero en ella tampoco puede faltar jamás el Campeonato del Mundo de Motociclismo, un evento que se conoce como MotoGP desde hace algunos años y que cuenta ya con más de 60 años de historia cargados de leyendas.



Los orígenes

Pero otra de las cosas que ha hecho que MotoGP se convierta en algo que se disfruta a nivelmundial es elaumento de los grandespremiosque se reparten por multitud de países. Las entradas, disponibles en webs como Global-Ticket, se pueden comprar durante toda la temporada de forma adelantada consiguiendo las mejores condiciones.

De esta forma, gracias a portales como Global-Ticket, el aficionado puede disfrutar de entradas a los mejores precios consiguiéndolas con la mayor antelación posible. La fórmula es muy novedosa y ha permitido que MotoGP sea un event oaccesible para todo tipo de público.

Conseguir de esta forma entradas para los próximos grandes premios es posible gracias a Global-Tickets. Hay que tener en cuenta que estas suelen volar en los canales tradicionales y que, además, en estos están mucho más caras, algo que se puede solucionar comprando en esta plataforma.

Las motocicletas han sido siempre un vehículo tremendamente popular, aunque es posible que alcanzaran su máximo nivel de uso entre la población en general durante la década de los 40 del pasado siglo. Es más, su papel en la II Guerra Mundial fue fundamental y su bajo coste en comparación con los coches las hicieron muy populares.

Con este caldo de cultivo, extraño hubiese sido que no naciera una competición que tuviese a la moto como protagonista. Fue en 1949 cuando finalmente se dio forma a un campeonato del mundo que aún hoy se sigue celebrando y que cada año aumenta el número de seguidores en todo el mundo.

A lo largo de los años, esta competición, conocida hoy como MotoGP, ha tenido categorías de lo más variadas. Estas han ido desde los 50 cc a los 750 cc, aunque se han ido depurando poco a poco hasta quedar hoy las categorías de MotoGP, Moto 2 y Moto 3.

El gran circo de MotoGP

Desde los inicios, en los que los grandes premios eran seguidos por pocas personas y siempre de forma presencial, las cosas han cambiado mucho. Grandes campeones de la talla de Ángel Nieto en la categoría de 50 cc, Giacomo Agostini o Mick Doohan han ido forjando la historia de la competición en el pasado.

Hoy aún puede verse a toda una leyenda por los circuitos como es Valentino Rossi, de quien el canal DAZN ha hecho hace poco una retrospectiva ensalzando su leyenda, y es que el italiano es una de las figuras clave en este deporte en los últimos 20 años.

En definitiva, el espectáculo de las motos sobre la pista parece que no va a detenerse. El campeonato del mundo de MotoGP es uno de los eventos más consolidados del mundo del deporte y uno de los que cualquier amante del motor debería ver alguna vez en vivo por su emoción y su historia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.