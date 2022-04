Las tendencias en joyas para este 2022, de la mano de Geometrix Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Con la llegada de la primavera, aparecen nuevas tendencias en joyería y accesorios. En este sentido, Geometrix es una marca española especializada en productos de bisutería, la cual se enfoca en proponer a mujeres y hombres el detalle perfecto para completar cualquier look con sus joyas.

La firma dispone de una web propia, donde se pueden realizar las compras de manera online. Solo hace envíos a la península y son gratis por compras superiores a 50 €. Su servicio de entregas llega en 24 h, en días laborables.

Geometrix, geometría en estilos y diseños Para ofrecer inspiración, Geometrix motiva a quienes usan sus joyas a que se envuelvan en un estado emocional de optimismo. Diseños especializados en plata, baño de oro 18kt y acero de alta calidad son los acabados que se encuentran en esta tienda en línea. Contraste entre texturas en anillos confeccionados con acero, de color dorado y con cristales blancos de alto brillo, colores impactantes en cristales azul zafiro, etc.

Geometrix dispone de diseños atrevidos que incorporan sutilmente, en algunos de ellos, la insignia de la marca: el triángulo, el círculo y el cuadrado. La elegancia audaz está presente en todas sus piezas: anillos, collares, pendientes, pulseras y colgantes, a precios asequibles.

Además, Micarla Alcántara, actual directora de la marca, afirma que los valores y la filosofía de Geometrix van mucho más allá de simplemente vender joyas. La firma confecciona piezas para mujeres empoderadas, decididas, valientes, atrevidas y positivas, generando armonía entre los accesorios y la personalidad.

Las nuevas tendencias de la primavera 2022 Una de las tendencias en joyería que trae la primavera 2022 son los anillos y los pendientes atrevidos y originales. Piezas de gran tamaño con diseños que resaltan piedras coloridas y formas singulares, además de modelos con nudos. Estas son algunas de las propuestas que dominarán el mercado.

Por otro lado, Geometrix dispone, dentro de su variada oferta, de anillos ajustables en acero que resaltan grandes rodios de color rojo intenso, formas en gota de cristal color blanco; pendientes de aro blanco en forma de hoja plateada o en cuadrados de acero, etc. Piezas para un look diario y versátil, que combina bien con absolutamente cualquier outfit.

El estilo es el espejo de la personalidad de cada persona. De aquí nace la importancia de elegir la joya adecuada que represente el carácter de cada uno y que sea el centro de atención de todas las miradas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.