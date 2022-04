Crear un e-commerce con mubu, la solución del pequeño negocio para destacar en internet Emprendedores de Hoy

La pandemia ha acelerado el proceso de crecimiento del comercio online en todo el mundo. En este sentido, el último informe de Salesforce Shopping Index indica que las operaciones de compra por medios digitales aumentaron un 14 % en España durante el cuarto trimestre de 2021. Esto es un 3 % por encima de la media global.

En este contexto, las pymes y los pequeños negocios necesitan de herramientas para competir con las grandes multinacionales. A través de los servicios de la empresa mubu es posible crear un e-commercede manera integral. No solo ofrecen uno de los servicios para crear webs y tiendas online más sencillos del mercado, MWC, sino que también cuentan con diferentes proveedores de dropshipping que podrás añadir a tu comercio electrónico y un mercado mayorista donde puedes acceder a una amplia variedad de productos en las mejores condiciones. Es decir, todo lo necesario para emprender en horas (producto, tecnología, etc.).

mubu: soluciones para competir con las grandes empresas mubu es uno de los primeros agregadores de mayoristas online diseñado para ofrecer soluciones especiales para las pymes. La plataforma opera 100 % en modo digital y ofrece productos de excelente calidad a buen precio. Por ejemplo, en los últimos tres meses han añadido más de 220.000 nuevas referencias mientras que registraron un 50% en el crecimiento de las visitas.

El modo de funcionamiento es muy sencillo. Los comercios digitales escogen los productos del catálogo para integrarlos a sus tiendas manualmente o mediante API o CSV. De esta manera, es posible tener actualizados constantemente los cambios en stock y precios. Cada e-commerce podrá elegir que productos y/o proveedores añadir a su sitio así como los métodos de pago y envío. Pudiendo decidir si el producto se despacha al comercio o directamente al domicilio del cliente, a través del método conocido como dropshipping.

mubu no añade un sobrecoste al precio de los productos que facilitan los fabricantes porque sus ingresos provienen de servicios adicionales y optativos como el pago aplazado, el uso de método de pago cómodos, integraciones avanzadas o las analíticas de precios y competidores.

Crear un e-commerce con mubu Web Creator Otro de los servicios que ofrece mubu es la creación de tiendas digitales de manera sencilla y en minutos. Cuentan con diseños increíbles y más de 500 plantillas para que sea posible diseñar un comercio digital rápidamente y sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Otra opción es comprar una tienda digital llave en mano con la que es posible tener presencia online en menos de 24 horas. La empresa ofrece soporte por chat en todo momento, acceso a la base de conocimiento y la creación ilimitada de usuarios.

A través de las soluciones que ofrece mubu es posible crear un e-commerce de manera ágil e integrar la oferta de miles de productos para competir con las grandes firmas de comercio digital.



