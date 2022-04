El menú semanal familiar económico a domicilio que triunfa en España Emprendedores de Hoy

Actualmente, ante las medidas de confinamiento impuestas a causa del COVID-19, la comida a domicilio es uno de los servicios que más impulso ha ganado. No obstante, se trata de un sector que, desde hace tiempo, viene creciendo gracias a innovaciones tecnológicas como las plataformas e-commerce y las aplicaciones móviles en delivery.

Muchas opciones en comida a domicilio, sin embargo, destacan fundamentalmente por su comodidad e inmediatez y no tanto por su valor nutricional. Para dar solución a esto, nace la propuesta de Tappers Lifestyle. Este proyecto ofrece un menú a domicilio y un menú semanal familiar económico elaborados mediante alimentos sanos y deliciosos que se pueden, además, almacenar bajo refrigeración, de modo que el consumidor pueda planificar su dieta semanal.

Lo mejor de la comida casera con las facilidades de un servicio a domicilio Como indica su nombre, la propuesta de este servicio abarca prácticamente todo un estilo de vida que apuesta por hábitos alimenticios mucho más saludables. Tappers Lifestyle ofrece un menú basado fundamentalmente en comida casera a domicilio, en tuppers que permiten conservar cada plato durante cinco días bajo refrigeración.

Gracias a estas características y a la variedad de su menú, la falta de tiempo o incluso de habilidades culinarias no son un obstáculo para disfrutar de la comida casera y acceder a una dieta saludable, a base de recetas que combinan lo mejor de la preparación artesanal con los avances de la tecnología moderna, cuyo resultado brinda un importante aporte nutricional y, al mismo tiempo, un sabor excepcional.

Sus comidas están disponibles en cualquier punto del territorio peninsular y cada pedido llega en un lapso de entre 24 y 48 horas. Ofrecen varios beneficios para sus consumidores, como los descuentos que reciben en su primer pedido los nuevos clientes, entre otros incentivos por su fidelidad. Además, la variedad de su menú se actualiza e incrementa constantemente, con dos nuevos platos cada semana.

Comida a domicilio saludable para los consumidores y el medio ambiente La comida a domicilio suele acarrear varias ventajas en cuanto a la comodidad y flexibilidad que ofrece, pero también implica algunos aspectos negativos. Además del poco valor nutricional en ciertos menús, uno de sus mayores problemas es el amplio nivel de desechos y desperdicios contaminantes que genera, lo que provoca un fuerte impacto negativo a nivel ambiental. Es por ello que Tappers Lifestyle ofrece una alternativa efectiva frente a esta situación.

Los productos de este servicio a domicilio abren la puerta hacia un estilo de vida distinto. Gracias al novedoso sistema de almacenamiento que manejan sus productos, la cantidad de residuos generados por su consumo se reduce drásticamente, lo que lleva a una transición hacia prácticas nutricionales mucho más sostenibles para el planeta. Al mismo tiempo, ofrece una carta llena de opciones que resultan, según sus propios consumidores, tan nutritivas como deliciosas.



