Bonhill Group recalca la importancia del trato personal en la compraventa de relojes y joyas de lujo

martes, 12 de abril de 2022, 11:47 h (CET)

La compraventa de relojes y joyas de lujo puede ser difícil, ya que son piezas de mucho valor y que, por tanto, se debe cuidar mucho la seguridad para hacer una venta sin complicaciones.

En una actualidad, donde la mayoría de las ventas se hacen vía online, el trato personalizado sigue siendo la mejor alternativa para comprar o vender joyas de lujo. Para hacerlo, hay que acudir a empresas con experiencia en el sector que ofrezcan una valoración fiable y personalizada. En ese sentido, destacan empresas como Bonhill Group, donde se pueden vender estas piezas con total seguridad y confianza.

Motivos por los que es importante el trato personal en la compraventa de joyas y relojes El mundo online ha facilitado una gran cantidad de gestiones a las personas, permitiendo hacer muchas cosas en menos tiempo y con mayor comodidad, incluso la compraventa de relojes y joyas de lujo. Pero, en este sector en específico, el trato personal es un elemento que no solo es importante, sino necesario. Cuando expertos del sector tienen contacto directo con estas piezas, la evaluación es mucho más precisa, ya que se examina de forma detallada cada elemento, los materiales, su funcionamiento, las gemas que posea, la calidad de la pieza, su originalidad, etc. En otras palabras, contar con una valoración de este tipo permite conocer con mucha exactitud el precio de la joya en el mercado, pudiendo acordar, de esta manera, una mejor venta. Además, cabe mencionar que un trato personalizado siempre generará mayor seguridad y confianza, más aún si el experto va explicándole al vendedor, todos los detalles que influyen en el valor de su pieza, tal como se hace en Bonhill Group.

Bonhill Group, uno de los referentes de la compraventa de relojes y joyas de lujo Bonhill Group es una compañía que, a día de hoy, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de los relojes y joyas de lujo. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con marcas tales como Rolex, Cartier, Omega, Chanel, Bulgari y Hublot, entre otras. Su servicio destaca no solamente por su dilatada experiencia en la valoración y compraventa de relojes y joyas de alta gama, sino que además se ha convertido en un referente en el sector por su trato personalizado y calidad en el servicio al cliente. Adicionalmente, cuenta con una página web desde donde las personas pueden vender este tipo de productos. Esta empresa representa ahora mismo una de las maneras más fáciles, seguras y confiables de todo el mercado, para vender joyas y relojes de lujo.

Actualmente, Bonhill Group ofrece su servicio presencial en todo el territorio español más allá de Madrid y Barcelona, gracias a la apertura de 5 nuevos puntos de atención ubicados en Málaga, Valencia, Sevilla, A Coruña y Valencia, que funcionan en conjunto con un plan de movilidad al resto de España.



