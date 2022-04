Cerezo Abogados ofrece asesoramiento y primera visita gratuita para reclamar los gastos de la hipoteca y la cláusula suelo Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 10:31 h (CET)

La activación, desde mediados de 2017, de 54 tribunales especializados en el procesamiento de productos financieros en condiciones dudosas ha cambiado el panorama para los deudores.

Según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la gente ha activado 671.858 recursos hasta el primer trimestre del año pasado.

Las querellas introducidas tienen que ver con las famosas cláusulas suelo, la hipoteca multidivisa, los gastos hipotecarios excesivos, los vencimientos anticipados, los intereses moratorios y otros instrumentos poco transparentes. La sentencia de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo ha incentivado la cultura del reclamo contra esos abusos, de la mano de un abogado especialista en Murcia como Cerezo Abogados.

La importancia del acompañamiento profesional Un dictamen de 2016 del TJUE ha sido fundamental para aclarar el camino en los casos de cláusulas suelo. De hecho, la sentencia ha permitido que un 98 % de los reclamos introducidos se hayan resuelto a favor de los deudores. Sin embargo, existen muchos más recursos por resolver en los tribunales españoles, no solo relacionados con las cláusulas suelo, sino también con las otras presuntas arbitrariedades.

De las más de 670.000 querellas introducidas hasta hace un año, los tribunales han podido resolver solo 1 de cada 3. Con la desactivación de las restricciones por la pandemia, todos los analistas asumen que el movimiento de reclamos se reactivará. Esto traerá una mayor congestión en los juzgados especializados en la materia, los cuales sufrirán un duro recorte este año.

El CGPJ ha decidido la eliminación de aproximadamente 30 de los 54 juzgados especializados en 2022. Esto implica que quedarán menos de la mitad para atender más de 250.000 casos pendientes. Este número no incluye los que se están sumando, producto del espejismo de la última burbuja inmobiliaria. Para Francisco José Cerezo López, director del despacho de abogados en Murcia Cerezo Abogados, las alarmas están encendidas.

La asesoría especializada es necesaria Para Cerezo López, la existencia de una arquitectura legal que favorece más que nunca a los deudores no implica una patente que garantice el éxito. Se requiere sustanciar un expediente con todos los elementos probatorios que solicita el tribunal para decidir. También se necesita una asistencia profesional para realizar las diligencias que el juzgado exija a las partes involucradas en el pleito.

Este profesional del derecho recuerda que el banco querellado también defenderá su caso. Por esta razón, es indispensable contar con el mejor respaldo posible. Aunado a ello, está el hecho del congestionamiento judicial. Al multiplicarse los casos y reducirse los tribunales que verán por ellos, hay que aprovechar cada cita para lograr avances concretos.

Este abogado especialista en Murcia encabeza un despacho de expertos en derecho bancario y reclamaciones de condiciones abusivas. Indica que si no se aprovecha de manera productiva el espacio dentro del sistema judicial, se corre el riesgo de sufrir retrasos y diferimientos. Estos no solo quitan la tranquilidad, sino que terminan costando más dinero del que se pretende recuperar.

Todas las personas que estén pagando su hipoteca o ya la hayan pagado pueden acudir a Cerezo Abogados para reclamar. La media de recuperación de los clientes está en unos 1.500 € y el asesoramiento y la primera visita son gratuitos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.